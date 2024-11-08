WHITE PLAINS WEEK THE NOV 8 REPORT ON ELECTIONS, URBAN RENEWAL ACQUISITION, KENSICO HOUSING FUNDING. VOTERS RESPONSIBILITY DOES NOT END. THIS WEEK’S REPORT VIEWABLE 24/7 ON WWW.WPCOMMUNITYMEDIA.ORG

Hits: 0
MR. LATIMER GOES TO WASHINGTON, ARRIVING AT COLLOSSEUM TUESDAY EVENING
EARLY VOTING BRINGS LARGEST TURNOUT SINCE 2020. LEAGUE OF WOMEN VOTERS MAKES IT HAPPEN
COUNTY EXECUTIVE GEORGE LATIMER’S FIRST WORDS TO THE PEOPLE ABOUT WHAT HAS TO BE DONE IN WASHINGTON–OUR GENERATION’S GREAT CHALLENGE–AS HE WINS THE 16TH CONGRESSIONAL DISTRICT
INCUMBENT CONGRESSMAN MIKE LAWLER RETAINS 17TH CONGRESSIONAL DISTRICT
COMMON COUNCIL QUIETLY APPROVES ACQUISITION OF 42-44 EAST POST ROAD FOR PARKING GARAGE. FUNDS 60 KENSICO AFFORDABLE HOUSING. DENIES PARKING LOT ON FERRIS AVE
JOHN BAILEY WITH ELECTION RESULTS ACROSS THE COUNTY–THE WAY FORWARD
MENOPAUSE TODAY ON “PEOPLE TO BE HEARD” 7 SATURDAY AND www.wpcommunitymedia.org
JOHN BAILEY AND THE NEWS
THIS WEEK EVERY WEEK ON WHITE PLAINS WEEK
FOR 24 YEARS.