JULY 17-TONIGHT 7:30 PM WHITE PLAINS WEEK THE JULY 17 REPORT ON FIOS CH45 OPTIMUM CH76 AND WWW.WPCOMMUNITYMEDIA.ORG

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THE CANADIAN WILDFIRES HOW MANY? HOW MUCH SMOKE  THE HEALTH WARNING

 

EYEWITNESS REPORT: WHITE PLAINS WEEK TAKES YOU TO

DECLARATION OF INDEPENDENCE CEREMONIES IN WHITE PLAINS LAST SUNDAY

 

THE BIG HEAT 

THE BIG SMOKE

PROWLIN AND A GROWLIN AND A SNIFFIN’ THE  AIR–YOU COULD SMELL THE  FIRESMOKE ON THURSDAY
IN THE AIR

SENATOR GILLEBRAND’S BILL TO STOP  USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE ALGORITHEMS  TO

SETTLE HEALTH INSURANCE CLAIMS ,DETERMINE TREATMENTS FOR MEDICARE PATIENTS

DEFEATED IN SENATE 50-46

REPRESENTATIVE CORTEZ CRITICIZES NEWS NETWORKS

THEY LACK JUDGEMENT COVERING CAMPAIGN SPEECHES AS NEWS

FORMER  FOUR-TERM ASSEMBLYMAN WHITE PLAINS

DAVID BUCHWALD STARTS CIVIC HELPS

FOR THE LITTLE GUY

THIS WEEK EVERY WEEK ITS WHITE PLAINS WEEK

PERSPECTIVE ’26 ON WHAT THE NEWS MEANS FOR YOU

WITH JOHN BAILEY AND THE NEWS

25 YEARS ON THE AIR AROUND THE PLANET

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