JULY 17-TONIGHT 7:30 PM WHITE PLAINS WEEK THE JULY 17 REPORT ON FIOS CH45 OPTIMUM CH76 AND WWW.WPCOMMUNITYMEDIA.ORG

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THE CANADIAN WILDFIRES HOW MANY? HOW MUCH SMOKE THE HEALTH WARNING
EYEWITNESS REPORT: WHITE PLAINS WEEK TAKES YOU TO
DECLARATION OF INDEPENDENCE CEREMONIES IN WHITE PLAINS LAST SUNDAY
THE BIG HEAT
THE BIG SMOKE
PROWLIN AND A GROWLIN AND A SNIFFIN’ THE AIR–YOU COULD SMELL THE FIRESMOKE ON THURSDAY
IN THE AIR
SENATOR GILLEBRAND’S BILL TO STOP USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE ALGORITHEMS TO
SETTLE HEALTH INSURANCE CLAIMS ,DETERMINE TREATMENTS FOR MEDICARE PATIENTS
DEFEATED IN SENATE 50-46
REPRESENTATIVE CORTEZ CRITICIZES NEWS NETWORKS
THEY LACK JUDGEMENT COVERING CAMPAIGN SPEECHES AS NEWS
FORMER FOUR-TERM ASSEMBLYMAN WHITE PLAINS
DAVID BUCHWALD STARTS CIVIC HELPS
FOR THE LITTLE GUY
THIS WEEK EVERY WEEK ITS WHITE PLAINS WEEK
PERSPECTIVE ’26 ON WHAT THE NEWS MEANS FOR YOU
WITH JOHN BAILEY AND THE NEWS
25 YEARS ON THE AIR AROUND THE PLANET