TONIGHT AT 8:MUST SEE REPORT ON MENOPAUSE TODAY HOW IT AFFECTS YOU, FERTILITY, ABILITY TO CONCEIVE. ON FIOS CH 45 COUNTY WIDE AND WP OPTIMUM CH 76 AND www.wpcommunitymedia.org

Hits: 23
FOR WOMEN WHO WANT TO KNOW MORE ABOUT MENOPAUSE,
MEN WHO WANT TO UNDERSTAND HOW TO HELP THEM THROUGH MENOPAUSE
JOHN BAILEY INTERVIEWS
DR. AMY BECKLEY OF PROOV.COM
MENOPAUSE WHEN IT STARTS.
HOW IT AFFECTS YOUR ABILITY TO CONCEIVE
HOW YOU WILL FEEL IN EARLY MENOPAUSE AND HOW IT DEVELOPS
IS THE MEDICAL PROFESSION TREATING MENOPAUSE EFFECTIVELY? (NO)
IS MENOPAUSE RESEARCH BEING PURSUED AGGRESSIVELY?
HOW MENOPAUSE EFFECTS CAN BE EASED WITH HORMONE PRODUCTION TESTING
HOW HORMONE DEFICIENCIES MIGHT BE BALANCED.
HOW SHE HERSELF WAS ABLE THROUGH HER OWN RESEARCH WAS ABLE
TO CONCEIVE. (SHE NOW HAS AN 11 YEAR OLD DAUGHTER)
MENOPAUSE FOR WOMEN AND HOW IT EFFECTS DIFFERENT AGED WOMEN DIFFERENTLY
REBROADCAST SATURDAY AT 7 ON FIOS CH 45 AND OPTIMUM CH 76 AND
ANYTIME AT WWW.WPCOMMUNITYMEDIA.ORG