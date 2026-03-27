MARCH 27–TONIGHT 7:30 PM WHITE PLAINS WEEK REPORT OF MARCH 27 ON FIOS 45, WP OPTIMUM 76 AND WWW.WPCOMMUNITYMEDIA.ORG

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SHOCKER OF THE WEEK
WESTCHESTER D.A. CACASE AND DEPT OF HOMELAND SECURITY
SEIZE $1.1 MILLION IN DRUGS BEING DELIVERED TO WHITE PLAINS ADDRESS
FREE BOOKS
FOR KIDS UNDER 5
THRU UNITED WAY WESTCHESTER PUTNAM
THE LOCAL EPIDEMIOLOGIST DR. KATYLIN JETELINA ON COVID THE NEXT 6 YEARS A CLOSER LOOK
MARCH CASES OF COVID IN WESTCHESTER TOP 1,800— SPREAD RATE IS 1 GIVES IT TO 2
THE LONG COVID SITUATION WHAT WE KNOW AND DON’T KNOW
ON
LINES AT NY AIRPORTS (PHOTOS, NY POST, KEVIN C. DOWNS)
HOW TO SOLVE IT BEFORE HOLY WEEK
THE 211 LINE
JUAN CABRERA, DIRECTOR OF COMMUNITY IMPACT OF UNITED WAY WESTCHESTER PUTNAM TALKS
THE STATE OF COUNTY NEEDS TODAY, WHY ARE THOSE NEEDING HELP GROWING IN NUMBER AND
THE 211 UNITED WAY LINE THEY CAN CALL FOR UNITED WAY HELP ANYTIME
WITH JOHN BAILEY AND THE WHITE PLAINS WEEK “NEWS CARAVAN”
EVERY WEEK ON WHITE PLAINS WEEK FOR 25 YEARS
THE COUNTY’S GO-TO NEWS PROGRAM FOR A QUARTER CENTURY
WITH THE NEWS YOU NEED TO KNOW–JUST THE FACTS, MA’AM