MARCH 27–TONIGHT 7:30 PM WHITE PLAINS WEEK REPORT OF MARCH 27 ON FIOS 45, WP OPTIMUM 76 AND WWW.WPCOMMUNITYMEDIA.ORG

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SHOCKER OF THE WEEK

WESTCHESTER D.A. CACASE AND DEPT OF HOMELAND SECURITY

SEIZE $1.1 MILLION IN DRUGS BEING DELIVERED TO WHITE PLAINS ADDRESS

 

FREE BOOKS

FOR KIDS UNDER 5

THRU UNITED WAY WESTCHESTER PUTNAM

 

THE LOCAL EPIDEMIOLOGIST DR. KATYLIN JETELINA ON COVID THE NEXT 6 YEARS A CLOSER LOOK

MARCH CASES OF COVID IN WESTCHESTER TOP 1,800— SPREAD RATE IS 1 GIVES IT TO 2

THE LONG COVID SITUATION WHAT WE KNOW AND DON’T KNOW

ON

 LINES AT NY AIRPORTS (PHOTOS, NY POST, KEVIN C. DOWNS)

 HOW TO SOLVE IT BEFORE HOLY WEEK

THE 211 LINE

JUAN CABRERA, DIRECTOR OF COMMUNITY IMPACT OF UNITED WAY WESTCHESTER PUTNAM TALKS

 THE STATE OF COUNTY NEEDS TODAY, WHY ARE THOSE NEEDING HELP GROWING IN NUMBER AND

THE 211 UNITED WAY LINE THEY CAN CALL FOR UNITED WAY HELP ANYTIME

 

 

WITH JOHN BAILEY AND THE WHITE PLAINS WEEK “NEWS CARAVAN”

EVERY WEEK ON WHITE PLAINS WEEK FOR 25 YEARS

THE COUNTY’S GO-TO NEWS PROGRAM FOR A QUARTER CENTURY

WITH THE NEWS YOU NEED TO KNOW–JUST THE FACTS, MA’AM

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