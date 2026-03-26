MARCH 26—TONIGHT AT 8 :ON WPTV “PEOPLE TO BE HEARD”: JUAN CABRERA OF UNITED WAY OF WESTCHESTER AND PUTNAM IN FIOS CH 45, WP OPTIMUM CH 76 AND www.wpcommunitymedia.org

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JOHN BAILEY  INTERVIEWS JUAN CABRERA 

DIRECTOR OF COMMUNITY IMPACT 

UNITED WAY OF

WESTCHESTER AND PUTNAM COUNTIES

ON

THE NEW

FREE

DOLLY PARTON IMAGINATION LIBRARY 

FREE BOOKS 3 EVERY MONTH 

TO HELP  CHILDREN  0 TO 5

START TO LOVE BOOKS AND START  READING RIGHT..

 

THE STATE OF COUNTY COMMUNITY NEEDS:

THE HUNGER.

THE POVERTY

THE HOUSING BILLS THEY CAN’T PAY

 

THE CHILD CARE THEY CANNOT AFFORD

THE HOUSING THEY CANNOT FIND

 

THE EMERGENCIES THEY HAVE NO WAY TO SOLVE

UNITED WAY SOLVES  WITH 

211

NUMBER

 

WHO THEY ARE  

HOW MANY?

WHY THEY ARE  GETTING MORE NEEDY EVERY WEEK 

 

THE FUNDING CUTS– THE IMPACTS ON UNITED WAY

THE NEED FOR THE PUBLIC TO SUPPORT ALL CHAIRITABLE ORGANIZATIONS

IN THIS TIME OF  UNRELENTING NEED

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