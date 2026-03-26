MARCH 26—TONIGHT AT 8 :ON WPTV “PEOPLE TO BE HEARD”: JUAN CABRERA OF UNITED WAY OF WESTCHESTER AND PUTNAM IN FIOS CH 45, WP OPTIMUM CH 76 AND www.wpcommunitymedia.org

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JOHN BAILEY INTERVIEWS JUAN CABRERA
DIRECTOR OF COMMUNITY IMPACT
UNITED WAY OF
WESTCHESTER AND PUTNAM COUNTIES
ON
THE NEW
FREE
DOLLY PARTON IMAGINATION LIBRARY
FREE BOOKS 3 EVERY MONTH
TO HELP CHILDREN 0 TO 5
START TO LOVE BOOKS AND START READING RIGHT..
THE STATE OF COUNTY COMMUNITY NEEDS:
THE HUNGER.
THE POVERTY
THE HOUSING BILLS THEY CAN’T PAY
THE CHILD CARE THEY CANNOT AFFORD
THE HOUSING THEY CANNOT FIND
THE EMERGENCIES THEY HAVE NO WAY TO SOLVE
UNITED WAY SOLVES WITH
211
NUMBER
WHO THEY ARE
HOW MANY?
WHY THEY ARE GETTING MORE NEEDY EVERY WEEK
THE FUNDING CUTS– THE IMPACTS ON UNITED WAY
THE NEED FOR THE PUBLIC TO SUPPORT ALL CHAIRITABLE ORGANIZATIONS
IN THIS TIME OF UNRELENTING NEED