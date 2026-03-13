MARCH 13–TONIGHT 7:30 PM EDT– WHITE PLAINS WEEK THE MARCH 13 EARTHQUAKE REPORT ON FIOS CH 45, ANYTIME ON WWW.WPCOMMUNITYMEDIA.ORG

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THE WESTCHESTER EARTHQUAKE

WHOLE LOTTA SHAKIN’ GOIN ON

LATE CENSUS TESTS; CITIZENSHIP QUERY, LONG FORM

THREATEN WESTCHESTER MINORITIES, RENTERS’ RIGHTS TO VOTE

COUNTY EXECUTIVE JENKINS WARNS

SPANISH  TV REPORTER  COVERING ANTI ICE DEMONSRATIONS IN NASHVILLE SURVEILED, ARRESTED FOR ALLEGED FAILURE TO REPORT TO VISA MEETING–  CURRENTLY INCARCERATED–  RISK OF REPORTING IN AMERICA TODAY

THE GAMBLING EXPLOSION IS IT CORRUPTING COLLEGE SPORTS?

AMERICANS THINK IT IS 

SACRED HEART UNIVERSITY NATIONAL SURVEY SHOCKER!

YOUR LOCAL EDPIDEMIOLOGISTS DR. KATYLIN JETTELINA AND DR. MELISA DONNELLEY ON THE STATE OF VACCINES TODAY AND THE STATE OF ILLNESSES IN THE NEW YORK METRI AREA

PLUS JOHN BAILEY’S PERSPECTIVE 26 COMMENTARY

THE NEWS YOU NEED TO KNOW  THIS WEEK EVERY WEEK

ON WHITE PLAINS WEEK WITH

JOHN BAILEY AND THE NEWS

25TH YEAR ON THE AIR

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