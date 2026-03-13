MARCH 13–TONIGHT 7:30 PM EDT– WHITE PLAINS WEEK THE MARCH 13 EARTHQUAKE REPORT ON FIOS CH 45, ANYTIME ON WWW.WPCOMMUNITYMEDIA.ORG

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THE WESTCHESTER EARTHQUAKE
WHOLE LOTTA SHAKIN’ GOIN ON
LATE CENSUS TESTS; CITIZENSHIP QUERY, LONG FORM
THREATEN WESTCHESTER MINORITIES, RENTERS’ RIGHTS TO VOTE
COUNTY EXECUTIVE JENKINS WARNS
SPANISH TV REPORTER COVERING ANTI ICE DEMONSRATIONS IN NASHVILLE SURVEILED, ARRESTED FOR ALLEGED FAILURE TO REPORT TO VISA MEETING– CURRENTLY INCARCERATED– RISK OF REPORTING IN AMERICA TODAY
THE GAMBLING EXPLOSION IS IT CORRUPTING COLLEGE SPORTS?
AMERICANS THINK IT IS
SACRED HEART UNIVERSITY NATIONAL SURVEY SHOCKER!
YOUR LOCAL EDPIDEMIOLOGISTS DR. KATYLIN JETTELINA AND DR. MELISA DONNELLEY ON THE STATE OF VACCINES TODAY AND THE STATE OF ILLNESSES IN THE NEW YORK METRI AREA
PLUS JOHN BAILEY’S PERSPECTIVE 26 COMMENTARY
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JOHN BAILEY AND THE NEWS
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