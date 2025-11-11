NOVEMBER 11– ARMISTICE DAY OF THE PAST. VIETNAM VETERANS WERE HONORED

VIETNAM VETERANS WHO GAVE THE LAST MEASURE ARE REMEMBERED ON FIRST VIETNAM VETERANS MEMORIAL DAY.

PICTURES OF WESTCHESTER COUNTY SOLDIERS WITH THEIR HOMETOWNS AND THE DAY THEY DIED IN ACTION DURING THE VIETNAM WAR WERE DISPLAYED IN THE ROTUNDA IN CITY HALL THIS AFTERNOON ON THE FIRST OFFICIAL VIETNAM VETERANS MEMORIAL DAY ORGANIZED BY WESTCHESTER COUNTY AND THE CITY OF WHITE PLAINS AND VIETNAM VETERANS WHO REMEMBER THEIR COMRADES.
MAYOR TOM ROACH OF WHITE PLAINS REMEMBERED MEN IN HIS FAMILY GOING TO VIETNAM AND DESCRIBED THE NEED TO RECOGNIZE THEIR SACRIFICE.
COUNTY EXECUTIVE GEORGE LATIMER EXPRESSED REGRETS ABOUT HOW VIETNAM VETERANS MET AN INHOSPITABLE WELCOME WHEN RETURNING HOME
CHAIRMAN OF THE WESTCHESTER COUNTY BOARD OF LEGISLATORS BENJAMIN BOYKIN OBSERVED PERSONAL MEMORIES OF A VIETNAM “GRUNT’ WHOM HE KNEW.
NAM VETERAN RON TUCCI TOLD OF HIS PERSONAL EXPERIENCES OF VETS LIKE HIMSELF WHEN THEY CAME BACK.
A WREATH WAS PLACED BEFORE THE PLAQUE, RIGHT HONORING WHITE PLAINS VIETNAM WAR DEAD WHOSE NAMES ARE ENGRAVED ON THE PLAQUE ON THE CITY HALL ROTUNDA AT RIGHT.
LAWRENCE DENSMORE WAS ONE OF THE 26 WHITE PLAINS VIETNAM DEAD. HE WAS A VERY CLOSE BUDDY OF DAN GRIFFIN WHO HANDLES VETERANS SERVICES FOR WESTCHESTER COUNTY. ALL THE VIETNAM WAR DEAD EACH HAD A REMEMBRANCE CARD LIKE THIS ON DISPLAY IN THE ROTUNDA. THESE REMEMBRANCES COMPILED FOR THIS OCCASION BRING HOME THE MEANING OF THE LOSS OF YOUNG MEN LIKE MR. DENSMORE, BECAUSE YOU SEE THE PERSON, THE SPIRIT, THE REALNESS OF A PERSON LOST TO US FOREVER. .

