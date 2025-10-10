OCTOBER 10–WHITE PLAINS WEEK TONIGHT 7:30 THE OCT 10 REPORT FIOS CH 45 WPOPTIMUM CH 76 AND WWW.WPCOMMUNITYMEDIA.ORG ANY TIME

Hits: 31

CITY APPROVES SALE OF STREET FOR NEW WHITE PLAINS HOSPITAL GARAGE

CITY APPROVES ENVIRONMENTAL SETTLEMENT AGREES TO CORRECT ILLEGAL LATERAL CONNECTIONS TO SEWERS, RULES PROPERTY OWNERS MUST CORRECT LEAKS IN THEIR CONNECTIONS TO SEWERS AS SHOWN ABOVE  BEFORE THEY CAN SELL HOMES.

COUNTY EXECUTIVE KEN JENKINS ANNOUNCES PLAN TO BUILD NEW TERMINAL AT WESTCHESTER AIRPORT

COUNTY EXECUTIVE JENKINS ANNOUNCES 16 STORY, 160 UNIT ALL AFFORDABLE HOUSING PROJECT IN YONKERS

AND MORE

WITH JOHN BAILEY AND THE NEWS

EVERY FRIDAY ON WHITE PLAINS WEEK

FOR 24 YEARS

 

Comments are closed.