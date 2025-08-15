AUGUST 15– WHITE PLAINS WEEK AUGUST 15 REPORT ON WWW.WPCOMMUNITYMEDIA.ORG ANYTIME. ON FIOS CH 45 AT 7:30 WPTV CH 76 TONIGHT

THIS WEEK!

COMMISSIONER CHONG STATEMENT ON THE GARDELLA POST GAME MELEE

THE NEW YORK DOSE: WEST NILE DISEASE SPREADS IN METRO NY AREA

THE LATEST COVID ACTIVITY IN WESTCHESTER COUNTY– CASES RISE 6 OF LAST 9 WEEKS

ASSEMBLYMAN BURDICK EXPLAINS THE NEW YORK ASSEMBLY SITUATION ON PASSING PUBLIC UTILITY RELIEF — NOTES NEGOTIATIONS WITH CON EDISON HAVE STARTED IN INTERVENTION BY COUNTY SUITS– INCLUDING HIS. RELIEF BILLS ON RATE PRACTICES MAY NOT HAPPEN UNTIL 2027

JOHN BAILEY ON PROFESSIONAL SPORTS AND ENTERTAINMENT SHOWING YOUTH AND ADULTS NEGATIVE ROLE MODELS CREATING GUN VIOLENCE, BELLIGERENT BEHAVIOR?

