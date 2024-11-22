WHITE PLAINS WEEK THE NOVEMBER 22 REPORT TONIGHT 7:30 EST ON FIOS CH 45 OPTIMUM WP CH 76 AND WWW.WPCOMMUNITYMEDIA.ORG

Hits: 36
THE BREAKDOWN OF THE NEW CONGRESS — WHO REALLY DECIDED THE ELECTION
CONGRESS BEFORE AND AFTER THE ELECTION AS OF NOV 17 WHAT IT MEANS, STRATEGIES
MEDIA POWERHOUSES CONTINUE TO IMPROVE ATTITUDE TOWARDS PRESIDENT-ELECT
92 YEARS AGO JANUARY 30TH, 1933 ADOLF HITLER WAS VOTED CHANCELLOR OF GERMANY THE UNBELIEVABLE PEACEFUL ASCENSION.
61 YEARS AGO TODAY PRESIDENT JOHN F. KENNEDY WAS MURDERED IN DALLAS — THE SHADOW WE STILL SUFFER FROM AS A NATION
GAETZ DECIDES NOT TO ACCEPT ATTORNEY GENERAL POST FORMER FLORIDA ATTORNEY GENERAL IS NOMINATED TO REPLACE HIM.
LEAK OF THE WEEK: GAETZ TURNS DOWN ATTORNEY GENERAL NOMINATION AFTER HIS CONTACTS ARE PUBLISHED
BIG MEDIA CHANGES ITS TUNE TO PLAY MORE IN HARMONY WITH THE PRESIDENT ELECT
ASSOCIATED PRESS ESTABLISHES NON-PROFIT TO RAISE $500,000 THIS YEAR TO STAY IN BUSINESS.
FIRST SNOWFALL BEGAN AT MIDNIGHT FRIDAY. ENDS INDIAN SUMMER. ENDS DROUGHT. DPW IS SO READY AND ROADS CLEARED AT SUNRISE. THEY GOT THIS!