WHITE PLAINS WEEK THE NOVEMBER 22 REPORT TONIGHT 7:30 EST ON FIOS CH 45 OPTIMUM WP CH 76 AND WWW.WPCOMMUNITYMEDIA.ORG

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THE BREAKDOWN OF THE NEW CONGRESS — WHO REALLY DECIDED THE ELECTION

CONGRESS BEFORE AND AFTER THE ELECTION AS OF NOV 17 WHAT IT MEANS, STRATEGIES

MEDIA POWERHOUSES CONTINUE TO IMPROVE ATTITUDE TOWARDS PRESIDENT-ELECT

92 YEARS AGO JANUARY 30TH, 1933 ADOLF HITLER WAS VOTED CHANCELLOR OF GERMANY THE UNBELIEVABLE PEACEFUL ASCENSION.

61 YEARS AGO TODAY PRESIDENT JOHN F. KENNEDY WAS MURDERED IN DALLAS — THE SHADOW WE STILL SUFFER FROM AS A NATION

 

 

 

GAETZ DECIDES NOT TO ACCEPT ATTORNEY GENERAL POST FORMER FLORIDA ATTORNEY GENERAL IS NOMINATED TO REPLACE HIM.

LEAK OF THE WEEK: GAETZ TURNS DOWN ATTORNEY GENERAL NOMINATION AFTER HIS CONTACTS ARE PUBLISHED

BIG MEDIA CHANGES ITS TUNE TO PLAY MORE IN HARMONY WITH THE PRESIDENT ELECT

ASSOCIATED PRESS ESTABLISHES NON-PROFIT TO RAISE $500,000 THIS YEAR TO STAY IN BUSINESS.

 

FIRST SNOWFALL BEGAN AT MIDNIGHT FRIDAY.  ENDS INDIAN SUMMER. ENDS DROUGHT. DPW IS SO READY AND ROADS CLEARED AT SUNRISE. THEY GOT THIS!

 

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