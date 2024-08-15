TONIGHT JUSTICE TV 8 PM: “PEOPLE TO BE HEARD” PROFESSOR STEPHEN ROLANDI OF PACE UNIVERSITY ON “THE SUPREME COURT IMMUNITY DECISION: WHAT IT DOES. WHAT’S AHEAD? EFFECTS ON NEW YORK STATE? ON FIOS CH 45 COUNTYWIDE AND WP OPTIM CH 76 “THE SPIRIT OF ’76” AND YOUR WHITE PLAINS TV VOICE WPCOMMUNITYMEDIA.ORGWWW.WPCOMMUNITY MEDIA .ORG

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JOHN BAILEY INTERVIEWS PACE UNIVERSITY’S  ADJUNCT PROFESSOR STEPHEN ROLANDI  AND JOHN JAY COLLEGE OF JUSTICE ON ON THE SUPREME COURT DECISION ON PRESIDENTIAL IMMUNITY  AND WHAT LIES AHEAD?

AN EXPERT IN CONSTITUTIONAL LAW, HE PUTS INTO PERSPECTIVE THE EFFECTS OF THE IMMUNITY DECISION.

HOW MIGHT THE IMMUNITY DECISION EFFECT NEW YORK STATE LAW AND RELATIONS WITH THE FEDERAL GOVERNMENT?

THE PROJECT 2025 OBJECTIVES AND THE AGENDA 47 OF THE  REPUBLICAN PARTY HOW MIGHT NEW YORK STATE GOVERNMENT NAVIGATE EFFECTS OF THESE POSSIBLE POLICIES?

CAN NEW YORK PROSECUTION PROCEDURES BE COMPROMISED BY NEW ADMINISTRATION DIRECTIVES?

HOW MUCH RIGHT DOES NEW YORK STATE HAVE TO PASS ITS OWN LAWS?

IT’S JUSTICE UP THE MINUTE ON WHITE PLAINS TV’S “PEOPLE TO BE HEARD” WESTCHESTER’S ALWAYS TIMELY  INTERVIEWS THAT MATTER MOST BECAUSE PEOPLE TO BE HEARD INTERVIEWS PEOPLE WHO HAVE SOMETHING TO SAY HAVE THEIR SAY

 

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