JULY 24– TONIGHT 7:30 PM EDT –WHITE PLAINS WEEK THE JULY 24 REPORT FIOS 45 AND OPTIMUM 76 AND WWW.WPCOMMUNITYMMEDIA.ORG WITH JOHN BAILEY AND THE NEWS

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FLOOD WEEK IN WHITE PLAINS NY USA- WITH LIVE VIDEO

WESTCHESTER, WHITE PLAINS  RAIN WIND WHIPPED  FROM 1 TO 6 TUESDAY.

GAS INFLATION! UP 20% IN WEEK

YOU’RE NOT PUMPING GAS IN YOUR CAR YOU’RE PUMPING CASH INTO THE OIL COMPANY

CELL PHONE SLOW? HARD TO ACTIVATE–YOU’VE BEEN SCAMMED

BY THE MEMORY BANDITS

JOHN BAILEY AND THE NEWS  PERSPECTIVE ’26

COUNTY TOWNS AND CITIES NEED TO COMMUNICATE CLEARLY IN STORM CRISIS

WHITE PLAINS WEEK THE NEWS YOU NEED TO KNOW

EVERY WEEK ON WHITE PLAINS WEEK FOR 25 YEARS

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