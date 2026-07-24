JULY 24– TONIGHT 7:30 PM EDT –WHITE PLAINS WEEK THE JULY 24 REPORT FIOS 45 AND OPTIMUM 76 AND WWW.WPCOMMUNITYMMEDIA.ORG WITH JOHN BAILEY AND THE NEWS

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FLOOD WEEK IN WHITE PLAINS NY USA- WITH LIVE VIDEO
WESTCHESTER, WHITE PLAINS RAIN WIND WHIPPED FROM 1 TO 6 TUESDAY.
GAS INFLATION! UP 20% IN WEEK
YOU’RE NOT PUMPING GAS IN YOUR CAR YOU’RE PUMPING CASH INTO THE OIL COMPANY
CELL PHONE SLOW? HARD TO ACTIVATE–YOU’VE BEEN SCAMMED
BY THE MEMORY BANDITS
JOHN BAILEY AND THE NEWS PERSPECTIVE ’26
COUNTY TOWNS AND CITIES NEED TO COMMUNICATE CLEARLY IN STORM CRISIS
WHITE PLAINS WEEK THE NEWS YOU NEED TO KNOW
EVERY WEEK ON WHITE PLAINS WEEK FOR 25 YEARS