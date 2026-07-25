JULY 25– BULLETIN: CELLPHONE MEMORY SCAM TARGETS LOCAL CELL PHONES

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WPCNR CELL PHONE GAMBITS By John F. Bailey. July 25, 2026 FROM WHITE PLAINS WEEK REPORT LAST NIGHT:
IS YOUR CELLPHONE LOSING ITS MEMORY? A LITTLE SLOW ON YOUR FINGERTIP TOUCH?
ARE APS OF ALL KINDS OFFERING TO CLEAN UP A ZILLION VIRUSES IF YOU DON’T CLEAN YOUR PHONE MEMORY IF YOU PAY FOR THIS OR THAT CLEANING PROCESS AP?
THE MEMORY SCAM STARTS IF YOU SEE THIS FRIENDLY LITTLE ROCKET CHARACTER SPACESHIP OR WORSE GET APS SAYING THERE ARE 400 VIRUSUSES INFECTING YOUR PHONE-
YOU ARE A VICTIM OF THE CLEAN YOUR MEMORY SCAM.
THE MESSAGE OFFERS TO CLEAN UP YOUR PHONE MEMORY, CLEAN OUT THE VIRUSES.
YOU (AS I DID) NATURALLY THINK THIS IS A MESSAGE FROM YOUR PHONE SPONSOR AT&T OR SAMSUNG. BUT THEY ARE NOT. THEY ARE SCAMS..
DO NOT DOWNLOAD ANY SUCH CLEANING APS!
I DID.
ONCE YOU DO YOUR CELL PHONE GOES HAYWIRE!
YOU GET OFFERS OF MORE APS AND CLEANING PRODUCTS!
THE EFFECT: IF YOU PURCHASE THE VERY FIRST CLEAN UP SERVICE TO CLEAN OUR PHONE MEMORY ON YOUR PHONE—-
YOUR HOME SCREEN NO LONG KNOWS YOUR FINGERTIP THE APS YOU HAVE AGREED BECOME PARASITES ON YOUR PHONE.
YOU HAVE TROUBLE MAKING AND ANSWERING CALLS. THEY FRIGHTEN YOU SAYING YOUR PERSONAL DATA IS AT RISK FROM VIRUSES
AFTER TRYING TO DELETE THE APS AND COULD NOT, i WENT TO THE AT &T STORE.
THE AT&T TECH MAN IN WHITE PLAINS SAID THERE HAVE BEEN A NUMBER OF PERSONS COMING IN TO ATT WITH EXACTLY THIS PROBLEM. HE IS SEENING THIS PROBLEM REPEATEDLY LATELY IN RECENT WEEKS.
YOU THE CELLPHONE OWNER TRYING TO DO A GOOD THING YOU THINK THE PHONE SUPPLIER HAS DISCOVERED ON YOUR COMPUTER—OBVIOUSLY TAKE IT AS AN OFFICIAL NOTIFICATION.
IT’S NOT AND TO GET YOUR PHONE ALLEGED TO BE WITH OVER FILLED MEMORY FOR EACH AP YOU HAVE TO SEND YOUR CREDIT CARD PAYMENT TO USE THE AP
THE TECH OPERATOR COULD NOT REMOVE THE APS INTERFERING WITH MY PHONE OPERATIONS AND THE ONLY SOLUTION WAS TO UPGRADE TO ANOTHER NEW PHONE.
IF YOU GET A MESSAGE SAYING MEMORY IS LOW AND NEEDS CLEANING IT MAY ALREADY BE TOO LATE . HOW THEY ARE TARGETING YOUR CELL PHONE FOR A CLEAN UP IS ANOTHER MYSTERY
IF YOU ACCEPT THE INITIAL OFFER TO CLEAN YOUR PHONE’S MEMORY —WITHIN 2 WEEKS THE PHONE IS IMPOSSIBLE TO OPERATE. BEWARE.