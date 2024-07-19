WHITE PLAINS WEEK THE JULY 19 REPORT SEE IT ANYTIME ON www.wpcommunitymedia.org

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WESTCHESTER NON-PROFITS FUTURE FUNDING NEEDS HAVE TO BE DETERMINED NOW TO ADDRESS COUNTY NEED TO GIVE FUNDING TO CONTINUE THEIR MISSION
THE FAILED ASSASSINATION EFFECT
JULY ELECTRIC BILLS TO DOUBLE? HEAT HEART ATTACK
THE BIDEN MUTINY CONTINUES
HURRICANE COVID CONTINUES TO BELT WESTCHESTER HIGHER CASES, SPREADING FASTER
HOSPITALIZATIONS FOR COVID IN 7 COUNTY MID-HUDSON REGION DOUBLE IN 5 WEEKS
HOW WILL COVID BE HANDLED IF IT CONTINUES TO EXPLODE IN THE FALL? WHAT’S THE STATE PLAN, WHAT WILL BE SCHOOL DISTRICT POLICIES?
MEET THE WINNERS OF THE DEMOCRATIC CITY COMMITTEE ESSAY CONTEST
JOHN BAILEY AND THE NEWS
THIS WEEK EVERY WEEK ON WHITE PLAINS WEEK
FOR 23 YEARS
(Photo by Morton Pictures)
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