THURSDAY AT 8 ON WHITE PLAINS TV: YOU’VE GOT WHITE PLAINS “MR. AND MRS. BRIDGE” ON “PEOPLE TO BE HEARD”

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JOHN BAILEY INTERVIEWS SYLWIA AND MIKE McNAMARA
HOSTS OF THE BRIDGE DECK AT THE WOMENS CLUB OF WHITE PLAINS THURSDAY AT 8 ON CH 45 FIOS COUNTYWIDE AND OPTIMUM CH. 76 IN WHITE PLAINS AND ANYTIME AT
WWW.WPCOMMUNITYMEDIA.ORG
MIKE AND SYLWIA TALK ABOUT HOW THE NEW LOCATION OF THE DECK AT THE WOMEN’S CLUB WORKS FOR PLAYERS ALL OVER WHITE PLAINS AND THE COUNTY
HOW THEY STARTED IN THEIR BRIDGE CAREER
HOW THE DECK CAN INTRODUCE YOU TO BRIDGE, BRING YOU BACK TO BRIDGE, MEET NEW FRIENDS, LEARN “THE GAME“
TAKE YOUR PLAY TO THE NEXT LEVEL SHARPEN THE MIND. DISCIPLINE CONCENTRATION
STIMULATES CONVERSATION. CHANGES YOUR LIFE. MEET NEW PEOPLE
LEARN WHY BRIDGE IS THE GAME ANYONE CAN PLAY
BUILD YOUR SKILLS WITH THE THRILL OF DISCOVERY AND STRATEGY THAT’S DIFFERENT EVERY HAND. WITH NEVER A DULL MOMENT
HOW YOU CAN PLAY ONLINE AROUND THE WORLD.
ACHIEVEMENT. SATISFACTION. DISCOVERY. THE SATISFACTION OF BRILLIANT DEFENSE. THE THRILL OF THE WINNING PLAY
GETTING BETTER EVERY HAND YOU PLAY
IT’S THE GAME YOU NEVER WANT TO STOP PLAYING