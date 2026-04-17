APRIL 17–WHITE PLAINS WEEK TONIGHT “COUNTIES IN CRISIS” THE APRIL 17 WORLD CAST ON FIOS CH 45 OPTIMUM 76 AND WWW.WPCOMMUNITYMEDIA.ORG WITH JOHN BAILEY AND THE NEWS

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COUNTY EXECUTIVES EXPOSE DEFICITS THEY ALL  FACE IF FEDERAL CUTS ARE NOT COMPENSATED FOR. NO ONE IS TALKING. NO RELIEF IN SIGHT. WHO MAKES US WHOLE? WHO WILL BE HURT? STATE LEGISLATURE WHISTLES PAST GRAVEYARD

GALA SEASON STARTS! FEEDING  WESTCHESTER TASTE OF WESTCHESTER AT THE WESTCHESTER  RAISES OVER $600 MILLION  600 ATTEND TO FEED THE 40% OF WESTCHESTER RESIDENTS WHO NEED FOOD ASSISTANCE

SUSTAINABLE WESTCHESTER RETURNS TO CHAMPION GREEN ENERGY CONVERSION. NAMES TOM WATSON INTERIM PRESIDENT. 

DR. MARISA DONNELLEY YOUR LOCAL EPIDEMIOLOGIST REPORTS ON THE STATE OF HEALTH IN MIDAMERICA. 

 

 

APRIL 15– A NIGHT TO REMEMBER

 

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