TONIGHT AT 8 DR. LATA McGINN ON OBSESSIVE COMPULSIVE DISORDER EXPLORED AT 8 ON ALTICE CH. 76 AND VERIZON FIOS CH. 45

TONIGHT ON PEOPLE TO BE HEARD
JOHN BAILEY INTERVIEWS
DR. LATA McGINN
EXPERT RECOGNIZED WORLDWIDE
FOR HER WORK IN OCD
OF
COGNITIVE BEHAVIORAL CONSULTANTS
OF WHITE PLAINS
0N
OBSESSIVE COMPULSIVE DISORDER
HOW IT AFFECTS TEENAGERS
THE SIGNS–HOW IT IS DIFFERENT THAN NORMAL TEEN BEHAVIOR
PARENTS WHO SUSPECT IT CAN FIND OUT ABOUT
WHO IS MOST SUSCEPTIBLE TO OBSESSIVE COMPULSIVE DISORDER
A 4-DAY PROGRAM THAT CAN IMMEDIATELY START A CHILD ON THE WAY TO MASTERING OBSESSIVE COMPULSIVE DISORDER
TONIGHT ON WHITE PLAINS TV PEOPLE TO BE HEARD
AT 8 ON VERIZON FIOS CH. 45, ALTICE IN WHITE PLAINS CH. 76 and on www.wp communitymedia.org