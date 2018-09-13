TONIGHT! ON 9/11 17 YEARS LATER WHAT WE HAVE LEARNED HOW RESPONSE NEEDS TO BE IMPROVED ON PEOPLE TO BE HEARD 8 PM ON FIOS CH. 45 AND ALTICE CH. 76 IN WP AND ON www.wpcommunitymedia.org

JOHN BAILEY
INTERVIEWS
LISA ORLOFF
FOUNDER WORLD CARES CENTER
ON
ON SPONTANEOUS VOLUNTEERING THAT AWFUL DAY AT GROUND ZERO.
HOW FUTURE EMERGENCY RESPONSE CAN BE SUPPLEMENTED BY TRAINING INDIVIDUAL COMMUNITY VOLUNTEERS TO RESPOND TO LOCAL EMERGENCIES, COMMUNITY BY COMMUNITY
HOW HER WORLD CARES ORGANIZATION TRAINS AND SUPPLIES COMMUNITY MEMBERS IN SAFE, CONSTRUCTIVE RESPONSE-READY PROCEDURES TO HELP WORLDWIDE.
AT 8 PM
ON
PEOPLE TO BE HEARD
THE PROGRAM WHERE PEOPLE WHO HAVE SOMETHING TO SAY, HAVE THEIR SAY
FIFTH YEAR ON WESTCHESTER TELEVISION