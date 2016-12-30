WHITE PLAINS WEEK YEAR END REVIEW SHOW TONIGHT–7:30 PM ON VERIZON FIOS CH 45 AND ALTICE CABLEVISION 76 AND ON THE INTERNET

JOHN BAILEY, JIM BENEROFE AND PETER KATZ
ENTERING THE 17TH YEAR OF WHITE PLAINS WEEK
COUNTDOWN, STORY BY STORY
THAT WONDERFUL YEAR 2016
35 STORIES IN 30 MINUTES
ON WHITE PLAINS WEEK
TONIGHT 7:30
THE FASNY FIASCO
THE FASNY “SHIFT”
THE TRANSIT DISTRICT
THE NEW TAPPAN ZEE BRIDGE
THE NEW WHITE PLAINS MALL
THE NEW GALLERIA MALL
THE NEW GOOD COUNSEL PROPOSAL
THE YEAR HILLARY CAME TO TOWN
THE YEAR OF THREE SCHOOL SUPERINTENDENTS
THE TERRIBLE TEST SCORES
THE LOWEST CITY AND SCHOOL BUDGET INCREASES IN 15 YEARS
HOW COME WESTCHESTER COUNTY CAN’T ADD–THEY NEED A NEW CRYSTAL BALL
PSST! HEY MACK–WANNA BUY AN AIRPORT?
WHAT’S NEXT? DO YOU REALLY WANT TO KNOW?
AND MORE
ON
THE WHITE PLAINS WEEK TRADITIONAL YEAR END REVIEW SHOW
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