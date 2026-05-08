NOVEMBER 8 —7:30 PM EDT WHITE PLAINS WEEK THE MAY 8 REPORT CH 45 FIOS CH 76 OPTIMUM WHITE PLAINS REPORT OR WWWWPCOMMUNITYMEDIAORG

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THE NEW SCHOOL BUDGET VOTE COMING UP MAY 19
POLICE APPREHEND TWO IN TWO SHOCKING CRIMES IN THE CITY
“EVERYBODY LOVES A MYSTERY” AUTHOR DRAWS 50 TO LIBRARY MYSTERY BOOK CLUB
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PERSPECTIVES 26 LOOKS AT THE THRILL OF DEMOCRACY: THE PEOPLE HAVE TO DO IT!
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