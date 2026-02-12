FEBRUARY 12–TONIGHT AT 8: “BULL” ALLEN, VOICE OF BASEBALL’S PAST AND FUTURE” ON SPRING TRAINING AND THE STATE OF BASEBALL 2026 ON FIOS CH 45 OPTIMUM 76 AND WWW.WPCOMMUNITYMEDIA.ORG

Hits: 66
GET READY FOR SPRING TRAINING STARTING NEXT WEEK FOR ALL 30 MAJOR LEAGUE TEAMS
WPTV’S “BULL” ALLEN, VOICE OF BASEBALL’S PAST AND FUTURE PREVIEWS THE SEASON
THE STATE OF BASEBALL IN 2026
THE METS AND THE YANKEES
THE NEW RULES (THE PLAYERS HAVE TURNED THEM TO THEIR ADVANTAGE)
BASEBALL EXPANSION 32 TO 36 TEAMS (HOW HE THINKS THEY WOULD WORK)
THE EXPANSION DRAFT– A LOT OF ISSUES
SALARY CAP ARE THE OWNERS KIDDING?
WHAT WOULD THE PLAYOFFS BE LIKE: BASEBALL 24/7 FOR A MONTH
18 TEAMS MAKING THE PLAYOFFS?
HEAR “BULL” READ THE POEM
“WHAT IS A BASEBALL GLOVE”
YOU’LL WANT TO GO OUT AND PLAY CATCH IN THE SNOW AFTER YOU HEAR IT!