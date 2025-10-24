OCTOBER 24–WHITE PLAINS WEEK TONIGHT THE OCT 24 REPORT AT 7:30 PM EST THE ELECTION FORUMS REPORT ON FIOS CH 45, WPOPTIMUM CH 76 AND www.wpcommunitymedia.org

Hits: 69
JOHN BAILEY REPORTS ON THE LEAGUE OF WOMEN VOTERS ELECTION MAYOR OF WHITE PLAINS FORUM JUSTIN BRASCH AND LEONARD LOLIS TELL THEIR SIDES OF THE STORY.
THE COUNTY EXECUTIVE FORUM CHRISTINE SCULTI AND KENNETH JENKINS CANDIDATES FOR COUNTY EXECUTIVE wESTCHESTER AT THE CROSSROADS
THE WHITE PLAINS COMMON COUNCIL FORUM CANDIDATES
WILL FLORES, RICHARD PAYNE ROBERTO RIPARI JOHN CAMBIERI,
EVELYN SANCHEZ AND NICK WOLFF.
SATURDAY NIGHT LIVE AT THE WHITE PLAINS LIBRARY FOUNDATION 120 ATTEND
COVID NEW CASES RUNNING 36% BELOW LAST OCTOBER IN WESTCHESTER
OVER 1,600,000 STILL COUNTED AS HUNGRY IN WESTCHESTER LITTLE PROGRESS IN FEEDING THE PERPETUALLY HUNGRY.
WHITE PLAINS HIGH SCHOOL INDUCTS 4 INTO ITS HALL OF FAME
DANIEL SLEPIAN, AWARD WINNING JOURNALIST with nbc news class 1988 JONETTE MINES 1978 ,JUNETEENTH HERITAGE COMMITTEE LEADER WPHS SOCIAL STUDIES TEACHER SUSAN ALTMAN, 1964, AND REAL ESTATE EXECUTIVE CARL AUSTIN, ’58 PHOTO BY WHITE PLAINS HIGH SCHOOL, USA
