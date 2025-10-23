OCTOBER 24–JUSTIN BRASCH SATURDAY AT AT 7 –CANDIDATE FOR MAYOR OF WHITE PLAINS ON PEOPLE TO BE HEARD OPTIMUM WHITE PLAINS CH. 76 AND FIOS COUNTYWIDE CH45 AND RIGHT NOW ON WWW.WPCOMMUNITYMEDIA.ORG

Hits: 0
TWO WEEKS TO THE ELECTION
MR. BRASCH ON
WHERE THE GALLARIA CITY STANDS NOW IN APPROVAL PROCESS
INFORMING THE PUBLIC MORE IN ADVANCE OF DEVELOPMENTS
THE INTERGENERATIONAL COMMUNITY CENTER
AFFORDABLE HOUSING AVENUES OF OPPORTUNITY TO INCREASE PACE OF AVAILABILITY
PREPARING FOR A 15,000 INCREASE IN WHITE PLAINS POPULATION
PUBLIC SAFETY
ADDRESSES CURRENT CONCERNS
AND MORE WITH JOHN BAILEY ON PEOPLE TO BE HEARD
