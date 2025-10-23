OCTOBER 24–JUSTIN BRASCH SATURDAY AT AT 7 –CANDIDATE FOR MAYOR OF WHITE PLAINS ON PEOPLE TO BE HEARD OPTIMUM WHITE PLAINS CH. 76 AND FIOS COUNTYWIDE CH45 AND RIGHT NOW ON WWW.WPCOMMUNITYMEDIA.ORG

TWO WEEKS TO THE ELECTION

MR. BRASCH ON

WHERE THE GALLARIA CITY STANDS NOW IN APPROVAL PROCESS

INFORMING THE PUBLIC MORE IN ADVANCE OF DEVELOPMENTS

THE INTERGENERATIONAL COMMUNITY CENTER

AFFORDABLE HOUSING AVENUES OF OPPORTUNITY TO INCREASE PACE OF AVAILABILITY

PREPARING FOR A 15,000 INCREASE IN WHITE PLAINS POPULATION

PUBLIC SAFETY

ADDRESSES CURRENT CONCERNS

AND MORE WITH JOHN BAILEY ON PEOPLE TO BE HEARD

PEOPLE TO BE HEARD

THE PROGRAM

WHERE PEOPLE WHO HAVE SOMETHING TO SAY

HAVE THEIR SAY

THEIR WAY

11TH YEAR ON THE AIR 

AROUND THE WORLD

