OCTOBER 17– WHITE PLAINS WEEK TONIGHT AT 7:30 THE OCT 17 REPORT ON FIOS CH 45 AND ANYTIME ON WWW.WPCOMMUNITYMEDIA.ORG

Hits: 28
THE GARAGE COLLAPSE–WHAT DOES THIS MEAN?
THE PLAYLAND BURGLARY
GOVERNOR CONSOLIDATES HOSPITALS
SALUTE TO THE CON ED MEN AS POWER POLES ARE REPLACED AROUND TOWN
HERE COME THE FORUMS FOR COUNTY EXECUTIVE RACE,
MAYOR’S RACE AND COMMON COUNCIL
ASSEMBLYMAN BURDICK— PUBLIC SERVICE COMMISSION NIXES PUBLIC HEARING ON CON ED RATES IN WESTCHESTER. WHAT IS THE STATE LEGISLATURE THINKING? HOW YOU CAN STILL COMMENT
MGM GRAND RESORTS WITHDRAWS FROM EMPIRE CITY CASINO PROJECT
BALLYS PROPOSAL WINS BRONX APPROVAL
COUNTY EXECUTIVE JENKINS SUBMITS CAPITAL SPENDING BUDGET UP 8%
PLUS IMPACTS ON HEALTH OF NATION CAUSED BY SHUTDOWN
BLEAK OUTLOOK FOR THOSE DEPENDENT ON MEDICAID
WHY HAS NOT THE STATE PREPARED CONTINGENCY PLANS?
AND MORE WITH
JOHN BAILEY AND THE NEWS
THIS WEEK EVERY WEEK
ON WHITE PLAINS WEEK
FOR 24 YYEARS