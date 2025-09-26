SEPTEMBER 26–8:30 AM SATURDAY MORNING WHITE PLAINS WEEK THE SEPT 26 REPORT ON FIOS CH 45, WP OPTIMUM CH 76 AND WWW,WPCOMMUNITYMEDIA.ORG

COFFEE WITH FRIDAY NIGHT’S WHITE PLAINS WEEK

 

EPIDEMIOLOGISTS DECLARE COVID IN DECLINE IN NEW YORK 

BUT NOT IN WESTCHESTER COUNTY 2,215 NEW CASES FIRST 3 WEEKS

 

YONKERS COMMITEE APPROVES MGM GRAND PROPOSAL FOR FULL CASINO IN YONKERS.

D.A. SUSAN CACACE : WESTCHESTER WILL SEEK EXTRADITION IF ACCUSED FUGITIVES FLEE ABROAD

THE ARK OF WESTCHESTER OPENS ANN MANZI DAY PROGRAM BUILDING IN MOUNT KISCO

HOCHUL NEWS NETWORK THIS WEEK:

ONE BILLION DOLLARS DEDICATED TO CLEANING UP NEW YORK ENERGY CREATION

 

 

IRS SWITCHES TO ELECTRONIC TRANSMISSION OF REFUNDS AND MORE 

WITH JOHN BAILEY AND THE NEWS

THIS WEEK EVERY WEEK

ON WHITE PLAINS WEEK

FOR 24 YEARS

 

