SEPTEMBER 26–8:30 AM SATURDAY MORNING WHITE PLAINS WEEK THE SEPT 26 REPORT ON FIOS CH 45, WP OPTIMUM CH 76 AND WWW,WPCOMMUNITYMEDIA.ORG

COFFEE WITH FRIDAY NIGHT’S WHITE PLAINS WEEK
EPIDEMIOLOGISTS DECLARE COVID IN DECLINE IN NEW YORK
BUT NOT IN WESTCHESTER COUNTY 2,215 NEW CASES FIRST 3 WEEKS
YONKERS COMMITEE APPROVES MGM GRAND PROPOSAL FOR FULL CASINO IN YONKERS.
D.A. SUSAN CACACE : WESTCHESTER WILL SEEK EXTRADITION IF ACCUSED FUGITIVES FLEE ABROAD
THE ARK OF WESTCHESTER OPENS ANN MANZI DAY PROGRAM BUILDING IN MOUNT KISCO
HOCHUL NEWS NETWORK THIS WEEK:
ONE BILLION DOLLARS DEDICATED TO CLEANING UP NEW YORK ENERGY CREATION
IRS SWITCHES TO ELECTRONIC TRANSMISSION OF REFUNDS AND MORE
