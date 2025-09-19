WHITE PLAINS WEEK TONIGHT JOHN BAILEY’S FRIDAY SEPT 19 REPORT ON FIOS CH 45 OR OPTIMUM CH. 76 AND www.wpcommunitymedia.org

Hits: 29

DR. SHERLITA AMLER WESTCHESTER COUNTY COMMISSIONER OF HEALTH ON THE WESTCHESTER LEGIONAIRE’S DISEASE SITUATION

THE NEW YORK DOSE DR. MARISSA DONNELLY ON WHY LEGIONNAIRE’S DISEASE INFECTIONS HAS GROWN.

 

GOVERNOR HOCHUL ANNOUNCES $6OO MILLION QUANTUM LAB TECH CENTER AT STATE UNIVERSITY OF NEW YORK AT STONY BROOK 

GOVERNOR ANNOUNCES MTA  HAVING ITS BEST YEAR EVER. RIDERS HAVE RETURNED TO THE RAILS

CONGESTION PRICING A SUCCESS. TRAFFIC LIGHTER, MASS TRANSIT RIDERSHIP UP

 

COVID 19 CASES DOUBLE IN FIRST 2 WEEKS OF SEPTEMBER

WITH JOHN BAILEY AND THE NEWS

EVERY WEEK ON WHITE PLAINS WEEK

FOR 25 YEARS

 

 

Comments are closed.