WHITE PLAINS WEEK TONIGHT JOHN BAILEY’S FRIDAY SEPT 19 REPORT ON FIOS CH 45 OR OPTIMUM CH. 76 AND www.wpcommunitymedia.org

Hits: 29
DR. SHERLITA AMLER WESTCHESTER COUNTY COMMISSIONER OF HEALTH ON THE WESTCHESTER LEGIONAIRE’S DISEASE SITUATION
THE NEW YORK DOSE DR. MARISSA DONNELLY ON WHY LEGIONNAIRE’S DISEASE INFECTIONS HAS GROWN.
GOVERNOR HOCHUL ANNOUNCES $6OO MILLION QUANTUM LAB TECH CENTER AT STATE UNIVERSITY OF NEW YORK AT STONY BROOK
GOVERNOR ANNOUNCES MTA HAVING ITS BEST YEAR EVER. RIDERS HAVE RETURNED TO THE RAILS
CONGESTION PRICING A SUCCESS. TRAFFIC LIGHTER, MASS TRANSIT RIDERSHIP UP
COVID 19 CASES DOUBLE IN FIRST 2 WEEKS OF SEPTEMBER
WITH JOHN BAILEY AND THE NEWS
EVERY WEEK ON WHITE PLAINS WEEK
FOR 25 YEARS