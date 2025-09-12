SEPTEMBER 12 WHIE PLAINS WEEK–SATURDAY MORNING AT 8:30 AM WHITE PLAINS WEEK THE SEPT 12 REPORT ON FIOS CH 45 AND OPTIMUM CH 1300 AND WWW.WPCOMMUNITYMEDIA.ORG

Hits: 131

HUNGER MONTH IN WESTCHESTER YOUR HELP PLEASE

THE PANDEMIC NO ONE TALKS ABOUT A BREADLINE IN WESTCHESTER FEBRUARY 24, 2024

COVID VACCINES SLOWED BY CONFUSION OF WASHINGTON GUIDLINES

COVID IN NORTHEAST WASTEWATER RISES IN 4 MONTHS–IT’S OUT THERE!

NEW NEW YORK-PRESBYTERIAN OPENS AT 1111 WESTCHESTER AVENUE WE’LL HAVE A VIDEO REPORT

Q & A WITH CONGRESSMAN GEORGE LATIMER WITH NONPROFIT WESTCHESTER

 

YOU’VE GOT TO GOVERN IN REALITY

IN THIS WEEK ON THE HOCHUL NEWS NETWORK:

GOVERNOR HOCHUL GOES ON BLOOMBERG TV  GIVES HER POLICIES ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN NEW YORK, HOW SHE’LL WORK WITH THE NEXT MAYOR OF NEW YORK CITY, CONFRONTING THE STATE ISSUES NOT DODGING  THEM.

WITH JOHN BAILEY AND THE NEWS

EVERY WEEK ON WHITE PLAINS WEEK

SINCE 2001 A.D. THE NEWS YOU NEED TO KNOW

EVERY WEEK FOR 24 YEARS.

 

 

 

Comments are closed.