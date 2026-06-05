JUNE 5–WHITE PLAINS WEEK THE JUNE 5 REPORT FIOS CH 45 OPTIMUM CH 76 AND WORLDWIDE ANYTIME ON WW.WPCOMMUNITYMEDIA.ORG

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KENNETH HODAP APPOINTED COMMISSIONER OF BUILDING

 

REAL ESTATE REPORT  IN WESTCHESTER TODAY 

WITH WESTCHESTER’S NUMBER 1 REAL ESTATE SALES LEADER 

REMEMBERING D-DAY

STROLLING THE WHITE PLAINS SCHOOLS ART SHOW

 

REMEMBERING THE AMERICAN REVOLUTION FROM EYEWITNESS ACCOUNTS 

AT MILLER HOUSE SUNDAY AT 2

MOUNT HOPE AWARDED  BALANCE OF FUNDS NEEDED

TO COMPLETE CHURCH’S SENIOR CITIZEN AFFORDABLE HOUSING

 

DEVELOPMENT PROPOSED FOR FORMER WALMART BUILDING —

STORAGE FACILITY ZONING CHANGE SOUGHT, 2 RECREATIONAL FACILITIES AND

HEALTH CLUB POSSIBLE

NEW SQUARE FOR CITY CENTER COMING.

 

 

 

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