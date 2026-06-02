JUNE 7– SUNDAY! SURVIVORS OF AMERICAN REVOLUTION TELL WHAT THE AMERICAN REVOLUTION WAS LIKE WAS LIKE

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REPORTER NOTES OF AN INTERVIEW BY HISTORIAN JAMES B. McDONALD WITH A SURVIVOR OF THE AMERICAN REVOLUTION.
THE ABOVE PICTURE THIS IS ONE OF MR. MCDONALD’S NOTES OF ONE OF HIS INTERVIEWS WITH PERSONS WHO LIVED WITH THE WAR FOR 8 YEARS 1776 TO 1783. HEAR MR RAFTERY PUT THE FIGHT FOR AMERICAN INDEPENDENCE IN HUMAN PERSPECTIVE. HE WEAVES A COHESIVE SWEEPING VIEW OF THE AMERICAN REVOLUTION FROM EYEWITNESSES WHO LIVED IT PRESERVED BY MR. MCDONALD’S INTERVIEWS WITH SURVIVORS
MILLER HOUSE 140 VIRGINIA ROAD, NORTH WHITE PLAINS
ON SUNDAYJUNE 7 PRESENTS HISTORIAN PATRICK RAFTERY AT HISTORIC MILLER HOUSE 140 VIRGINIA ROAD IN NORTH WHITE PLAINS PRESENTING EYEWITNESS ACCOUNTS OF SURVIVORS OF THE AMERICAN REVOLUTION COLLECTED BY THE HISTORIAN JOHN M MCDONALD WHEN HE COLLECTED INTERVIEWS OF WESTCHESTER RESIDENTS ON THEIR EYEWITNESS RECOLLECTIONS OF THE REVOLUTIONARY WAR IN WESTCHESTER COUNTY. THERE WERE MO MEDIA AT THAT TIME, PRESS ACCOUNTS WERE SKETCHY BUT MR. MCDONALD SOUGHT OUT THE EVERYDAY PEOPLE FROM SOLDIERS TO FARMERS TO FAMILIES OF WHAT THEY EXPERIENCED AND YOU ARE THERE!
SUNDAY JUNE 7 2 PM SEATS ARE LIMITED
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