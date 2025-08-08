AUGUST 8—TONIGHT 7:30 WHITE PLAINS WEEK THE BLOCKBUSTER AUGUST 8 REPORT WITH JOHN BAILEY AND THE NEWS–FIOS CH 45 WP OPTIMUM CH 76 AND WWW.WPCOMMUNITYMEDIA.ORG

Hits: 65
CON ED DOUBLES COST OF ELECTRICITY DELIVERY CHARGE IN JULY FOR MR. AND MRS. MS. WHITE PLAINS
CON ED’S POWER PAY DAY
CON ED MERCILESSLY SUCKS HUNDREDS OF DOLLARS OF CUSTOMER CASH FLOW AS DELIVERY CHARGE HOOVERS HUNDREDS MORE FOR DELIVERY CHARGE IN THE HOTTEST SUMMER OF ALL TIME.
POLITICIANS SILENT??? IN CITY, COUNTY ALBANY?
AND CON ED WANTS A PRICE INCREASE? ARE YOU KIDDING US POWER AUTHORITIES? HOW ABOUT UTILITY PRICE CONTROLS GANG? COULD WE HAVE AN AUDIT OF THESE DELIVERY CHARGE WINDFALLS? REALLY!
COMMON COUNCIL PASSES EXPANDED AFFORDABLE HOUSING PRICING. RAISES “OPT OUT” STAKES FOR DEVELOPERS PLANNING COMMISSIONER DEFINES WP AFFORDABLE HOUSING ACHIEVEMENTS A SUCCESS
COMMON COUNCIL SELLS EAST POST ROAD PROPERTIES TO WHITE PLAINS HOSPITAL WHITE PLAINS CORPORATION COUNCIL EXPLAINS THE ART OF THIS DEAL
NEW JUDGE MARY JO BLANCHARD SWORN IN TO WHITE PLAINS CITY COURT
BETH BRICKER SWORN IN AS NEW COMMISSIONER OF RECREATION AND PARKS
SUCCEEDING COMMISSIONER WAYNE BASS RETIRING AFTER 13 YEARS AS COMMISSIONER
A TRIBUTE TO “MR RECREATION” IN WHITE PLAINS NEW YORK USA
“HAPPY TRAILS TO YOU!” WAYNE BASS COMMISSIONER OF RECREATION FOR 13 YEARS
