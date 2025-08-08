AUGUST 8—TONIGHT 7:30 WHITE PLAINS WEEK THE BLOCKBUSTER AUGUST 8 REPORT WITH JOHN BAILEY AND THE NEWS–FIOS CH 45 WP OPTIMUM CH 76 AND WWW.WPCOMMUNITYMEDIA.ORG

Hits: 65

CON ED DOUBLES COST OF ELECTRICITY DELIVERY CHARGE IN JULY FOR MR. AND MRS. MS. WHITE PLAINS  

CON ED’S POWER PAY DAY

CON ED MERCILESSLY SUCKS HUNDREDS OF DOLLARS OF CUSTOMER CASH FLOW AS DELIVERY CHARGE HOOVERS HUNDREDS MORE FOR DELIVERY CHARGE IN THE HOTTEST SUMMER OF ALL TIME.

POLITICIANS SILENT??? IN CITY, COUNTY ALBANY?

 AND CON ED WANTS A PRICE INCREASE? ARE YOU KIDDING US POWER AUTHORITIES?  HOW ABOUT UTILITY PRICE CONTROLS GANG? COULD WE HAVE AN AUDIT OF THESE DELIVERY CHARGE WINDFALLS? REALLY! 

COMMON COUNCIL PASSES EXPANDED AFFORDABLE HOUSING PRICING. RAISES “OPT OUT” STAKES FOR DEVELOPERS PLANNING COMMISSIONER DEFINES WP AFFORDABLE HOUSING ACHIEVEMENTS A SUCCESS

COMMON COUNCIL SELLS EAST POST ROAD PROPERTIES TO WHITE PLAINS HOSPITAL WHITE PLAINS CORPORATION COUNCIL EXPLAINS THE ART OF THIS DEAL

 

NEW JUDGE MARY JO BLANCHARD SWORN IN TO WHITE PLAINS CITY COURT

BETH BRICKER SWORN IN AS NEW COMMISSIONER OF RECREATION AND PARKS

SUCCEEDING COMMISSIONER WAYNE BASS RETIRING AFTER 13 YEARS AS COMMISSIONER

A TRIBUTE TO “MR RECREATION” IN WHITE PLAINS NEW YORK USA 

“HAPPY TRAILS TO YOU!” WAYNE BASS COMMISSIONER OF RECREATION FOR 13 YEARS

WITH JOHN BAILEY AND THE NEWS

THIS WEEK AND EVERY WEEK ON WHITE PLAINS WEEK SINCE 2001 A.D.

24 YEARS OF THE REAL NEWS THAT IMPACTS YOUR LIFE AND PURSUIT OF HAPPINESS

FINGERS ON THE PULSE OF WHITE PLAINS

IN WHITE PLAINS NEW YORK USA

NEWS THAT WILL LIFT YOU OUT OF YOUR CHAIR AND MAKE YOU SAY I DIDN’T KNOW THAT!

 

Comments are closed.