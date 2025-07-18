TONIGHT 7:30 WHITE PLAINS WEEK THE JULY 18 REPORT ON FIOS CH 45 WPOPTIMUM CH 76 “THE SPIRIT OF ’76” AND WWW.WPCOMMUNITYMEDIA.ORG

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WASHINGTON DECLARES MONEY WAR ON NEW YORKERS’
ABILITY TO EAT TAKE CARE OF OURSELVES, OUR CHILDREN OUR LIVES
HEAT WAVE! HAZY HOT HUMID IN THE HUNDREDS ALL WEEK WITH SUDDEN RAIN
DOWN POURS. FLOODING. DANGEROUS LIGHTNING. ROGUE WEATHER
PAUL FEINER OF GREENBURGH SUGGESTS COUNTY WIDE COMMUNITY RIVER KEEPERS
HOCHUL WATCH ON THE HUDSON: GOVERNOR HOCHUL ESTABLISHES TARIFF MONITORING TO SHOW THE INFLATION IMPACT ON NEW YORKERS AND HOW MUCH THE TARIFFS WILL COST US. REPORT OCTOBER 31
WESTCHESTER LOVES TRAINS. METRO NORTH SEES ALL TIME RECORD RIDERS
WASHINGTON AT “WORK”:
CUTS $13 BILLION
IN MEDICAID, SNAP.
GOVERNOR HOCHUL SORTS OUT THE DAMAGE
BOTTOM LINE: CUTS WILL HAVE TO MADE UP BY THE COUNTIES HOCHUL SAYS
WESTCHESTER 1.3 BILLION IN SALES TAX REVENUES AT THIS TIME HOLDS OUT HOPE FOR COUNTY RELIEF
THE QUEEN OF ROCK AND ROLL
CONNIE FRANCIS
THE VOICE OF THE HEART
DEPARTS
WE’RE SORRY NOW.
JOHN BAILEY AND THE BIG NEWS YOU NEED TO KNOW
THIS WEEK EVERY WEEK
ON WHITE PLAINS WEEK
FOR 24 YEARS