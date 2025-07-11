TONIGHT 7:30 IT’S WHITE PLAINS WEEK NIGHT THE JULY 11 REPORT WITH JOHN BAILEY AND THE NEWS — FIOS CH 45 AND WP CH 76 AND WWW.WPCOMMUNITYMEDIA.ORG

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COMMON COUNCIL APPROVES  FINAL ENVIRONMENTAL IMPACT STATEMENT FOR GALLERIA CITY. TIMETABLE FOR APPROVAL  DRIFTS INTO 2026? COUNCIL CAN CHANGE PLAN AT ANY TIME GOMEZ ASSURES

NEW SURVEY INTRODUCES, STARTS DEVELOPMENT OF MULTI GENERATIONAL COMMUNITY CENTER FOR ALL AGES IN THE FUTURE DOWNTOWN! NO SITE AS YET.

OBJECTIVE:CONSOLIDATING THESE 4 DEPARTMENT OFFICES INTO THE NEW FACILITY TO COME, SEE ALL ABOUT IT

BEELINE BUSES IN COUNTY LOSING RIDERS EVERY MONTH–$1 MILLION IN LOST REVENUES EVERY MONTH. COUNTY EXECUTIVE JENKINS ASKS LEGISLATURE TO  SET FINES FOR FARE SKIP.

COMMON COUNCIL SETS HEARING TO APPROVE SALE OF POST ROAD PROPERTY TO

WHITE PLAINS HOSPITAL FOR $11.5 MILLION: PURPOSE TO BUILD  A SHARED PARKING GARAGE

CITY TAX BILLS ARRIVE ACROSS THE CITY

HEAVY OVERNIGHT RAINS OVERFLOW STORM DRAINS DESPOIL  WATERS OFF THE SOUTH SHORE OF THE COUNTY MAKING BACTERIA CONTENT THE SOUND BEACHES UNHEALTHY IN SEARING HEATWAVE THIRD BEACH CLOSING  IN A MONTH. 

AND MORE.

JOHN BAILEY AND THE NEWS

THIS WEEK EVERY WEEK ON

WHITE PLAINS WEEK FOR 24 YEARS

THE NEWS YOU NEED TO KNOW UPFRONT AND  PERSONAL

TONIGHY FIOS 45 AND OPTIMUM CH 76 AND ON WWW.WPCOMMUNITYMEDIA.ORG

 

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