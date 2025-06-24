JUNE 25–PRIMARY NIGHT UPDATED 8:15 AM EDT: PUJA MAINTAINS WINNING MARGIN WITH ALL DISTRICTS REPORTING , DEFEATING FOLEY BY 16%. JUSTIN BRASH BESTS NADINE HUNT-ROBINSON FOR DEMOCRATIC NOMINATION FOR MAYOR.

Posted on by

Hits: 67

JUSTIN BRASCH WINNER OF THE WHITE PLAINS MAYORAL PRIMARY,  ARRIVING TO APPLAUSE AT 9:15 PM  SHAKING HANDS ALL AROUND AT FOGO DE CHAO IN  DOWNTOWN WHITE PLAINS.

 

 

COUNCILWOMAN JENNIFER PUJA (IN LEFT PHOTO) WITH LEGISLATOR BENJAMIN BOYIN WHO ENDORSED HER FOR HIS SEAT, LEADS TIMOTHY FOLEY BY 16%  WITH ALL  DISTRICTS REPORTED AS OF  1:10 A.M. EDT

AT THIS TIME, MS. PUJA HAS UNOFFICIALLY DEFEATED MR. FOLEY  BY 16% OF THE VOTE TO WIN THE PRIMARY FOR THE DEMOCRATIC NOMINATION FOR  WESTCHESTER COUNTY LEGISLATIVE DISTRICT 5.

ON RIGHT MS. PUJA WITH STATE SENATOR SHELLEY MAYER AND MR.  BRASCH FAR RIGHT.

 

Home   |   Westchester County Elections

Unofficial Tally of Election Results
Please click the ‘Reload’ or ‘Refresh’ button on your web browser to get the latest results

Home   |   Westchester County Elections   UNOFFICIAL RESULTS WITH ALL DISTRICTS REPORTED 1:10 A.M.EDT

Office CO LEGISLATOR DISTRICT 05
PARTY Votes Percent
DEM TIMOTHY D. FOLEY 1,242 42%
DEM JENNIFER L. PUJA 1,728 58%
Office Totals 2,970 100%

 

 

Comments are closed.