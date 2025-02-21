FEB 21–WHITE PLAINS WEEK WHERE THE SCOOPS ARE –THE FEBRUARY 21 REPORT WITH JOHN BAILEY AND THE NEWS 7:30 TONIGHT ON FIOS CH 45COUNTYWIDE AND WHITE PLAINS OPTIMUM CH 76 AND WWW.WPCOMMUNITYMEDIA.ORGAND

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THE RUNDOWN
TONIGHT JUSTIN BRASCH AND THE DEMOCRATIC CITY SLATE
JANUARY HOUSING CONTINUES SLOW RECOVERY? MIRAGE? REALITY?–PRICES HIGHER AVAILABLE HOMES LOW
AMAZING STREAK: 100% OF HOME SELLERS GET THEIR LIST PRICE
SUSTAINABLE WESTCHESTER TELLS WHERE RATES ARE GOING WHETHER IT’S GREEN ELECTRICITY OR DIRTY ELECTRICITY — THE UPCOMING POSSIBILITIES FOR THE RENEWABLE ENERGY FIXED RATE
GOVERNOR HOCHUL BUDGET OFFERS WORKERS WHO CARE FOR THE DISABLED A 2.1% COST OF LIVING iNCREASE. WORKERS SAY UNACCEPTALE.
TRIBUTE TO GEORGE WASHINGTON
THE FIRST PRESIDENT AND THE BEST
JOHN BAILEY AND THE NEWS
EVERY WEEK ON WHITE PLAINS WEEK
FOR 24 YEARS