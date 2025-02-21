FEB 21–WHITE PLAINS WEEK WHERE THE SCOOPS ARE –THE FEBRUARY 21 REPORT WITH JOHN BAILEY AND THE NEWS 7:30 TONIGHT ON FIOS CH 45COUNTYWIDE AND WHITE PLAINS OPTIMUM CH 76 AND WWW.WPCOMMUNITYMEDIA.ORGAND

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THE RUNDOWN

 

TONIGHT JUSTIN BRASCH AND THE DEMOCRATIC CITY SLATE

JANUARY HOUSING  CONTINUES SLOW RECOVERY? MIRAGE? REALITY?–PRICES HIGHER AVAILABLE HOMES LOW

AMAZING STREAK: 100% OF HOME SELLERS GET THEIR LIST PRICE

SUSTAINABLE WESTCHESTER TELLS WHERE RATES ARE GOING WHETHER IT’S GREEN ELECTRICITY OR DIRTY ELECTRICITY — THE UPCOMING POSSIBILITIES FOR THE RENEWABLE ENERGY FIXED RATE 

GOVERNOR HOCHUL BUDGET OFFERS WORKERS WHO CARE FOR THE DISABLED A 2.1% COST OF LIVING iNCREASE. WORKERS SAY UNACCEPTALE.

 

 

TRIBUTE TO GEORGE WASHINGTON

THE FIRST PRESIDENT AND THE BEST

JOHN BAILEY AND THE NEWS

EVERY WEEK  ON WHITE PLAINS WEEK

FOR 24 YEARS

 

 

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