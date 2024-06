LEGISLATOR BENJAMIN BOYKIN FOR THE 5TH DISTRICT SUMMER UPDATE

en Español Dear Friends and Neighbors, As we step into another vibrant month filled with community activities and meaningful commemorations, I am pleased to share some highlights and upcoming events. From honoring our veterans to celebrating diversity and preparing for local graduations, we have many opportunities to come together and strengthen our community bonds. Here’s a look at what I’ve been up to and what’s on the horizon. On Monday, May 27, I had the privilege of attending the White Plains Memorial Day Parade. I was joined by White Plains Mayor Tom Roach and Grand Marshal Jonathon Manzueta,(PHOTO, RIGHT) a United States Navy veteran and White Plains Police Officer. We also paid tribute to retired veteran Harry O. Bright Jr. (deceased), who was honored for his military service and his humanitarian work throughout the world. Please check out my weekly update below for more news and events. Sincerely,

Legislator, 5th District Join Us for the Next Board of Legislators’ Meeting Please join us on Monday, June 3rd before our regular board meeting for our annual celebration of LGBTQ+ Pride Month, streaming live from the BOL Chamber at 7 p.m. We are proud to be recognizing two outstanding individuals: Christina Picciano, Queer Musician, Activist and Community Organizer in Ossining and Anthony Nicodemo, Athletic Director Greenburgh/North Castle School District and LGBTQ+ Youth Mentor. We will also be honoring Janet Langsam for her 30+ years of service with ArtsWestchester by presenting her with a proclamation. (EDITOR’S NOTE: ON WPTV’S CH. 76 OPTIMUM AND FIOS CH. 45, YOU CAN SEE JOHN BAILEY INTERVIEW MS. LANGSAM ON HER 30 YEAR CAREER GROWING WESTCHESTER ARTS) How to Watch: Tune in to the live stream of the meeting by visiting the Meeting Calendar section on our website at westchestercountyny.legistar.com. To access, click on the link and scroll down to “Board of Legislators Meeting,” scroll across to the video column, and click where it says “in progress.” How to Speak: If you wish to contribute to the discussion or have comments to share, please ensure you follow our Speaker Participation Instructions. This is your chance to provide valuable input on matters that affect our community. Plan Ahead: Traffic Advisory for Westchester County Center Graduations Attention travelers! As graduations return to the Westchester County Center, please be advised of potential traffic delays in the surrounding areas. With doors opening about an hour and a half prior to high school ceremonies and two hours prior to college ceremonies, expect increased congestion on the Bronx River Parkway, Route 119, and nearby roads. To avoid delays, consider utilizing alternate routes. For a complete list of upcoming graduation dates and times, click here. en Español Queridos amigos y vecinos, A medida que entramos en otro mes vibrante lleno de actividades comunitarias y conmemoraciones significativas, me complace compartir algunos aspectos destacados y eventos próximos. Desde honrar a nuestros veteranos hasta celebrar la diversidad y prepararnos para las graduaciones locales, tenemos muchas oportunidades para unirnos y fortalecer nuestros lazos comunitarios. Aquí hay un vistazo a lo que he estado haciendo y lo que está por venir. El Lunes 27 de Mayo, tuve el privilegio de asistir al Desfile del Día de los Caídos en White Plains. Me acompañaron el alcalde de White Plains, Tom Roach, y el Gran Mariscal Jonathon Manzueta, veterano de la Marina de los Estados Unidos y oficial de la policía de White Plains. También rendimos homenaje al veterano retirado Harry O. Bright Jr. (fallecido), quien fue honrado por su servicio militar y su labor humanitaria en todo el mundo. Por favor, consulte mi actualización semanal a continuación para más noticias y eventos. Atentamente,

Legislator, 5th District Únase a nosotros para la próxima reunión de la Junta de Legisladores Únase a nosotros el Lunes 3 de Junio antes de nuestra reunión regular de la junta para nuestra celebración anual del Mes del Orgullo LGBTQ+, que se transmitirá en vivo desde la Cámara de la Junta de Legisladores a las 7 p.m. Nos enorgullece reconocer a dos personas destacadas: Christina Picciano, música queer, activista y organizadora comunitaria en Ossining, y Anthony Nicodemo, director atlético del Distrito Escolar Greenburgh/North Castle y mentor de jóvenes LGBTQ+. También honraremos a Janet Langsam por sus más de 30 años de servicio con ArtsWestchester, entregándole una proclamación. Cómo Ver: Sintonice la transmisión en vivo de la reunión visitando la sección del Calendario de Reuniones en nuestro sitio web en westchestercountyny.legistar.com. Para acceder, haga clic en el enlace, desplácese hacia abajo hasta “Reunión de la Junta de Legisladores,” desplace hacia la columna de video y haga clic donde dice “en progreso.” Cómo Hablar: Si desea contribuir a la discusión o tiene comentarios para compartir, asegúrese de seguir nuestras Instrucciones de Participación del Orador. Esta es su oportunidad para proporcionar aportes valiosos sobre temas que afectan a nuestra comunidad. Planifique con anticipación: Advertencia de tráfico para las graduaciones en el Centro del Condado de Westchester ¡Atención viajeros! Con el regreso de las graduaciones al Centro del Condado de Westchester, se les informa sobre posibles retrasos de tráfico en las áreas circundantes. Con las puertas abriéndose aproximadamente una hora y media antes de las ceremonias de secundaria y dos horas antes de las ceremonias universitarias, se espera un aumento en la congestión en el Bronx River Parkway, la Ruta 119 y las carreteras cercanas. Para evitar retrasos, considere utilizar rutas alternativas. Para obtener una lista completa de las fechas y horas de las próximas graduaciones, haga clic aquí.