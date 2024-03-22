WHITE PLAINS WEEK TONIGHT 7:30 PM EDT THE MARCH 22 REPORT COUNTY WIDE FIOS CH. 45 WP OPTIMUM CH 76 AND www.wpcommunitymedia.org

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(Photo by Steve Morton, Morton Pictures)
JOHN BAILEY AND THE NEWS
THIS WEEK EVERY WEEK
ON WHITE PLAINS WEEK
THE NEWS YOU NEED TO KNOW NO ONE ELSE TELLS YOU
THIS WEEK:
GOVERNOR HOCHUL ON GETTING CONTRACEPTIVES AT PHARMACIES WITHOUT A PRESCRIPTION
THE FORMS YOU AND YOUR PHARMACIST FILL OUT
PLANNING BOARD CANCELLED! ONEWHITEPLAINS PLAN, FARRELL ESTATES, GALLERIA ZONING TAKEN UP TUESDAY
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS DR. JOSEPH RICCA ON THE “HOLD-IN-PLACE” INCIDENT ON WEDNESDAY
WESTCHESTER D.A. CHARGES WESTCHESTER HEALTH DEPUTY COMMISSIONER
WHITE PLAINS MAN ARRESTED ON GHOST GUN MATTER
COUNTY BOARD OF LEGISLATORS CALL ON GOVERNOR TO RESTORE
SCHOOL FOUNDATION AID AND PASSAGE OF 3.2 COST OF LIVING
DIRECT SUPPORT SALARY ENHANCEMENTS FOR EMPLOYEES WHO CARE FOR THE DISABLED
COUNTY EXECUTIVE GEORGE LATIMER ON THE COUNTY SALES TAXES
GIVEN TO TOWNS AND VILLAGES THIS YEAR
SPECIAL GUEST: JANET LANGSAM CEO OF ARTS WESTCHESTER ON WHY ART IS GOOD FOR YOU
WHITE PLAINS WEEK WHERE THE NEWS JUST KEEPS ON COMING