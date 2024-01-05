WHITE PLAINS WEEK 2024 RIDES AGAIN: JOHN BAILEY AND THE NEWS TONIGHT AT 7:30 THE JANUARY 5 REPORT ON FIOS CH 45 AND WP OPTIMUM CH 76 AND WWW.WPCOMMUNITYMEDIA.ORG

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OPENING NIGHT OF THE COMMON COUNCIL, SWEAR-INS AND THEIR COMMENTS, SPECIAL GUESTS STATE SENATOR SHELLEY MAYER ON DEMOCRACY, GEORGE LATIMER ON THE COMMUNITY

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COVID NEW CASES IN WESTCHESTER HIT 2,191 DECEMBER 24-31. 7TH WEEK OF LAST 8 WEEKS THAT CCOVID HAS RISEN.

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JOHN BAILEY AND THE NEWS THAT YOU NEED TO KNOW ABOUT THAT THEY WON’T TELL YOU

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