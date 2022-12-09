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HAMILTON GREEN STARTS CONSTRUCTION, WHITE PLAINS MALL FALLS
OVER 100 ATTEND GROUNDBREAKING CEREMONY. ON THE SCENE PETER KATZ REPORT
THE HOLIDAY TRAVEL FORECAST COMING UP: BUSY AND AGGRAVATING IN WESTCHESTER GROUND TRAFFIC AT WESTCHESTER COUNTY AIRPORT. BE PREPARED TO ARRIVE EARLY FOR A FLIGHT AND LONG LINES FOR PICKING UP SIGNIFICANT OTHERS
FARRELL ESTATES OPENING NIGHT CANCELLED AT PLANNING BOARD POSTPONED. SOME OBSERVATIONS ON HOW TO PLAN AND DEVELOP THE FARRELL ESTATES SMART AND EFFICIENTLY.
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WHITE PLAINS LEAGUE OF WOMEN VOTERS EYE-OPENING REPORT ON NEW NEW YORK INITIATIVES TO EVEN FINANCIAL INQUALITY IN NEW YORK WITH MATCHING FUND PUBLIC FUNDS FOR SMALL DONORS. JOHN BAILEY EXPLAINS THIS CONCEPT THAT HAS NOT BEEN WIDELY REPORTED. BUT THANKS TO THE CRUSADING LEAGUE OF WOMEN VOTERS IT NOW IS OUT THERE–AT LARGE.
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BRITTANY BRANDWEIN, CRUSADING EXECUTIVE DIRECTOR OF THE WHITE PLAINS BID IS MOVING ON. SHE WILL BE MISSED. HER PROMOTIONS MADE NEW FRIENDS, BROUGHT IN CUSTOMERS DURING COVID. TIRELESS INTREPID ORGANIZER SHE WAS THE GO-TO-GET-IT-DONE PERSON WHEN WHITE PLAINS DOWNTOWN NEEDED HER.
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