GOVERNOR CUOMO LIFTS MOST RESTRICTIONS

Governor Andrew M. Cuomo announced that Tuesday COVID-19 restrictions are lifted immediately as 70 percent of New Yorkers aged 18 or older have received the first dose of their COVID-19 vaccination series.



The State’s health guidance and New York Forward industry specific guidelines—including social gathering limits, capacity restrictions, social distancing, cleaning and disinfection, health screening, and contact information for tracing—are now optional for retail, food services, offices, gyms and fitness centers, amusement and family entertainment, hair salons, barber shops and personal care services, among other commercial settings.



Unvaccinated individuals continue to be responsible for wearing masks, in accordance with federal CDC guidance. Consistent with the State’s implementation of the recent CDC guidance, masks are still required for unvaccinated individuals.



Further, the State’s health guidelines continue to be in effect for large-scale indoor event venues, pre-K to grade 12 schools, public transit, homeless shelters, correctional facilities, nursing homes, and health care settings per CDC guidelines.



The State’s COVID restrictions remain in effect for large-scale indoor event venues—now defined as indoor venues that hold more than 5,000 attendees. Consistent with the State’s implementation of the CDC guidelines, proof of vaccination can be used to eliminate social distancing and remove masks for fully vaccinated individuals.



Unvaccinated or unknown vaccination status individuals who are over the age of four must continue to present proof of a recent negative diagnostic COVID-19 test result and wear masks within the venue.



However, social distancing can be reduced or eliminated between tested attendees, allowing venues to reach 100 percent capacity in all sections.As of Tuesday, over 70 percent of adult New Yorkers have received at least the first dose of the COVID-19 vaccine and the rate of new COVID-19 cases has plummeted to the lowest levels in the nation.



Given New York’s progress and the diminished risk of COVID-19 within the community, the State is lifting COVID-19 restrictions effective immediately, except for the mask requirement for unvaccinated individuals and in certain settings (e.g., large-scale indoor event venues, pre-K to grade 12 schools, public transit, homeless shelters, correctional facilities, nursing homes and health care settings per CDC guidance).



While New York Forward industry reopening guidance is no longer mandatory for most industries, these documents will be archived and made available as a public reference.



With the removal of the State’s minimum standard for reopening, businesses are free to choose to lift all or some restrictions, continue to adhere to the State’s archived guidance, or implement other health precautions for their employees and patrons.



Businesses are also authorized to require masks and six feet of social distancing for employees and patrons within their establishments, regardless of vaccination status. Any mask requirements that businesses choose to implement must adhere to applicable federal and state laws and regulations, such as the Americans with Disabilities Act.



For more information visit: https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-covid-19-restrictions-lifted-70-adult-new-yorkers-have-received-firstPlease forward this E-News to family and friends who may be interested in this information.



en Español

El Gobernador Levanta la Mayoría de las Restricciones de COVID-19El gobernador Andrew M. Cuomo anunció el martes que las restricciones de COVID-19 se levantarán de inmediato, ya que el 70 por ciento de los neoyorquinos de 18 años o más han recibido la primera dosis de su serie de vacunación COVID-19.Las pautas de salud del estado y las pautas específicas de la industria de New York Forward, incluidos los límites de reuniones sociales, las restricciones de capacidad, el distanciamiento social, la limpieza y desinfección, los exámenes de salud y la información de contacto para el rastreo, ahora son opcionales para las tiendas, los servicios de alimentos, las oficinas, los gimnasios y centros físicos, diversión y entretenimiento familiar, peluquerías, barberías y servicios de cuidado personal, entre otros ambientes comerciales.Las personas no vacunadas continúan siendo responsables de usar máscaras, de acuerdo con las pautas federales de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC). De acuerdo con la implementación del estado de la guía reciente de los CDC, aún se requieren máscaras para las personas no vacunadas. Además, las pautas de salud del estado continúan vigentes para lugares de eventos en interiores a gran escala, escuelas de preescolar a grado 12, transporte público, refugios para personas sin hogar, instalaciones correccionales, hogares de ancianos y entornos de atención médica según las pautas de los CDC.Las restricciones estatales de COVID siguen vigentes para los lugares de eventos bajo techo a gran escala, ahora definidos como lugares bajo techo con capacidad para más de 5,000 asistentes. De acuerdo con la implementación estatal de las pautas de los CDC, la prueba de vacunación se puede usar para eliminar el distanciamiento social y quitar las máscaras a las personas completamente vacunadas. Las personas con estado de vacunación no vacunadas o desconocidas que sean mayores de cuatro años deben continuar presentando prueba de un resultado de prueba COVID-19 de diagnóstico negativo reciente y usar máscaras dentro del lugar. Sin embargo, el distanciamiento social se puede reducir o eliminar entre los asistentes evaluados, lo que permite que los lugares alcancen el 100 por ciento de su capacidad en todas las secciones.Desde el martes, más del 70 por ciento de los neoyorquinos adultos han recibido al menos la primera dosis de la vacuna COVID-19 y la tasa de nuevos casos de COVID-19 se ha desplomado a los niveles más bajos del país. Dado el progreso de Nueva York y la disminución del riesgo de COVID-19 dentro de la comunidad, el estado está levantando las restricciones de COVID-19 con efecto inmediato, excepto por el requisito de mascarilla para personas no vacunadas y en ciertos entornos (por ejemplo, lugares de eventos bajo techo a gran escala, pre -Escuelas de K a 12 ° grado, transporte público, refugios para personas sin hogar, instalaciones correccionales, hogares de ancianos y entornos de atención médica según la guía de los CDC) Si bien la guía de reapertura de la industria New York Forward ya no es obligatoria para la mayoría de las industrias, estos documentos se archivarán y estarán disponibles como referencia pública.Con la eliminación del estándar mínimo del estado para la reapertura, las empresas tienen la libertad de elegir levantar todas o algunas restricciones, continuar adhiriéndose a la guía archivada del estado o implementar otras precauciones de salud para sus empleados y clientes. Las empresas también están autorizadas a exigir máscaras y seis pies de distanciamiento social para los empleados y clientes dentro de sus establecimientos, independientemente del estado de vacunación. Cualquier requisito de máscara que las empresas decidan implementar debe cumplir con las leyes y regulaciones federales y estatales aplicables, como la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (Americans with Disabilities Act).Para obtener más información, visite: https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-covid-19-restrictions-lifted-70-adult-new-yorkers-have-received-firstEnvíe estas noticias electrónicas a familiares y amigos que puedan estar interesados ​​en esta información.