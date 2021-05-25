JOHN BAILEY’S TUESDAY WVOX WHITE PLAINS REPORT–THE BIG BROADCAST OF THIS MORNING MAY 25, 2021 ON WVOX AM 1460, WITH DENNIS AND TONNY–THE NICEST TWO PEOPLE ON THE RADIO ON “GOOD MORNING WESTCHESTER”

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IT WAS LAST CALL FOR COVID IN WHITE PLAINS NEW YORK USA LAST
NIGHT, DENNIS AND TONNY.
THE MAYOR OFFICIALLY DECLARED THE COVID THREAT IN SUCH
DECLINE “THAT WE HAVE REACHED A POINT
THAT, WEEK TO WEEK THERE IS VERY LITTLE TO REPORT.”
WITH 31 ACTIVE CASES
IN OUR CITY, DOWN 17 AND AVERAGING
APPROXIMATELY 2 NEW CASES PER DAY.
HE SAID THE BEST
THING YOU CAN DO IF YOU HAVE NOT ALREADY DONE SO, IS TO GET VACCINATED. HE NOTED THE VACCINES ARE SAFE AND EFFECTIVE
AND READILY AVAILABLE ON A WALK-IN BASIS. IN FACT 2 PM TODAY AT HIGHLANDS
SCHOOL IN WHITE PLAINS YOU CAN GET VACCINATED OR HAVE YOUR TEEN OVER 12 BE
VACCINATED.
THERE IS PRACTICAL
REASON TO GET VACCINATED, THE MAYOR SAID. IF YOU ARE A COLLEGE STUDENT, HE POINTED OUT, MANY
COLLEGES, INCLUDING THE ENTIRE SUNY SYSTEM, ARE NOW REQUIRING PROOF OF FULL
VACCINATION TO ATTEND IN PERSON.
SPORTS AND
ENTERTAINMENT EVENTS ARE ALSO REQUIRING PROOF OF VACCINATION AND IT IS
ANTICIPATED THAT THE NUMBER OF ACTIVITIES THAT REQUIRE PROOF OF VACCINATION OR
A RECENT NEGATIVE TEST WILL CONTINUE TO GROW.
THE MAYOR’S
CALLS STARTED MARCH 16, 2020, TO DISSEMINATE TIMELY, ACCURATE INFORMATION TO
OUR RESIDENTS AS IT BECAME AVAILABLE. FOR THE FIRST MONTH HE SENT OUT A
ROBOCALL MESSAGE EVERY DAY DECLINING TO ONE A DAY AND NOW THE CALLS HAVE ENDED.
CALLED EVERY DAY, EVENTUALLY TAPERING
DOWN UNTIL WE REACHED ONE CALL PER WEEK.
HIS SIGNOFF IN HIS
LAST CALL WAS A TOUCHING THANK YOU THE RESIDENTS. HE NOTED HE HAS PREVIOUSLY
ENDED EVERY CALL WITH THE MESSAGE “WE ARE STANDING TOGETHER BY STAYING APART”.
I WANT TO THANK ALL OF YOU FOR YOUR ACTIONS BIG AND SMALL WHICH HELPED US LIVE
OUT THOSE WORDS.
THE END OF “STAYING
APART” IS ON THE HORIZON BUT WE WILL ALWAYS STAND TOGETHER BECAUSE THAT’S WHO
WE ARE AS A COMMUNITY, MOVING FORWARD AS ONE CITY, ONE WHITE PLAINS.
COUNTY EXECUTIVE
GEORGE LATIMER ANNOUNCED IN HIS COVID BRIEFING MONDAY AFTER NOON THERE WOULD BE
TWO MORE COVID BRIEFINGS FROM HIS OFFICE THIS COMING THURSDAY AND THE LAST ON
JUNE 3.
THE SOUTHEND OF
TOWN IS MAKING STRONG EFFORT TO DEFEAT THE PROPOSED SITE PLAN TO CONVERT THE 701
WESTCHESTER AVENUE BUILDING THE ONE WITH THE COMBE SIGN ON IT TO 360
RESIDENTIAL UNITS AND SURPRISE, RETAIL. THIS IS THE SECOND SUCH PROPOSAL. 1133 WESTCHESTER
AVENUE HAS A COLLECTION OF ATTACHED TOWN HOUSES UNDER CONSTRUCTION.
THE CITY OF WHITE
PLAINS CONCEIVED CREATING RESIDENTIAL AND RETAIL USE ON WESTCHESTER AVENUE
OFFICE PARKS TO DEAL WITH THE VACANCIES THOSE PROPERTIES WERE EXPERIENCING LONG
BEFORE COVID STOPPED THE COUNTY ECONOMY.
THE OBJECTIONS THE ROSEDALE NEIGHBORHOOD ASSOCIATION AND THE NORTH STREET
ASSOCIATIONS(THE AREA I LIVE) ARE INCREASED TRAFFIC DENSITY ALONG WESTCHESTER
AVENUE. THEY DISPUTE THE TRAFFIC STUDY
AND SAY IT WILL ADD 611 VEHICLES
TO THE CORPORATE Park Drive and
Westchester Park Drive that is estimated to have 1,480 resident vehicles. The ASSOCIATIONS FEEL THAT
IF THE COUNCIL APPROVES THE CAMPUS OVERLY ZONING, IT SETS A PRECEDENCE FOR ALL
OFFICE PARKS BEHIND WHITE PLAINS HIGH SCHOOL. THE HEARING IS JUNE 7
HOWEVER, THE 1133
WESTCHESTER AVENUE PROJECT IS ALREADY A PRECEDENT. THE CITY ALREADY SET IT AND
THE COUNCIL HAS NO CHOICE TO APPROVE IN MY OPINION. THE PROBLEM IS THE CITY OF
WHITE PLAINS HAS NO ZONING THAT CANNOT BE CHANGED EVER SINCE THE CITY CENTER
AND RITZ CARLTON PROJECTS WERE APPROVED FOR OVER 20 STORIES IN HEIGHT IN THE
DOWNTOWN.
WHITE PLAINS IS
TAKING OFF THE RITZ AND PUTTING ON THE OPUS 1 AT THE RIBBON CUTTING OF THE OPUS
HOTEL, THE NEW HOTEL REPLACING THE RITZ CARLTON ON RENAISSANCE SQUARE. THE RITZ
DID NOT RENEW THEIR LEASE IN SEPTEMBER IN THE CAPPELLI ENTERPRISES PROPERTY. IT
BRINGS IN 146 GUEST ROOMS AND 38 LUXURY SUITES. IT APPEARS MORE OPPULENT AND
SWANKY IN THE LOBBY.
MEMORIAL DAY IS
COMING UP ON DELFINO PARK IN WHITE PLAINS AT 11 AM ON MONDAY MEMORIAL DAY.
PLENTY OF ROOM THERE FOR SOCIAL DISTANCING.
WESTCHESTER
INFECTIONS HAVE DECLINED BY 95% SINCE APRIL 1 FROM 400 A DAY TO 18 SUNDAY :
SEVEN WEEKS OF THE VACCINES ROLLING BACK THE RELENTLESS COVID SECOND WAVE THAT
HAS LASTED 4 MONTHS, RIVALING THE FIRST WAVE IN INTENSITY AND LONGER AND HARDER
TO CONTROL. BUT THE VACCINES HAVE DONE IT.
THIS AFTERNOON, COUNTY EXECUTIVE
GEORGE LATIMER REPORTED 18 NEW PERSONS TESTING POSITIVE FOR COVID OF 3,740
TESTED SUNDAY, AN INFECTION RATE OF .0048–LESS THAN HALF A PERCENT. MR.
LATIMER SPOKE OF HOW INFECTIONS HAD DECLINED OVER THE LAST 7 WEEKS. THE NUMBER
OF 18 NEW POSITIVESIS THE LOWEST NUMBER OF NEW INFECTIONS TO DATE IN THE SECOND
WAVE, NOW APPARENTLY ROLLING OUT TO SEA.
THE LAST TIME WESTCHESTER COUNTY
HAD 18 POSITIVES WAS ON JULY 18, 2020, WHEN THE COUNTY CHECKED IN WITH 12
INFECTIONS.
NOW AS WE GO INTO THE FIRST OF THE
“ANYTHING GOES—ALMOST!” HOLIDAY WEEKENDS ON INCREASED SOCIAL GATHERINGS,
RELAXED MASKING RULES AND INCREASED PRIVATE ESTABLISHMENT AUTHORITY TO DECIDE
HOW MANY THEY CAN HAVE IN THEIR ESTABLISHMENT IT REMAINS TO BE SEEN IF OUR
BEHAVIOR WILL CONTINUE TO BE GOOD. BUT VACCINATION IS THE KEY
I PREDICT BASED ON THE PRESENT
RATE OF VACCINATIONS THAT WESTCHESTER WILL BE ALMOST FULLY VACCINATED BY JUNE
20. BUT YOU HAVE TO DEFINE WHAT “FULLY VACCINATED IS”—SINCE THERE ARE
STILL HALF A MILLION PEOPLE LEFT TO GET
SECOND SHOTS.
WITH 1,104,452 PERSONS AS OF THIS
MORNING NEEDING 2ND SHOTS IN
THE ENTIRE MID-HUDSON REGION AND 50,000 2ND SHOTS BEING ADMINISTERED
A WEEK ACROSS THE 7 COUNTIES, WESTCHESTER, DUTCHESS, ORANGE, PUTNAM, ROCKLAND SULLIVAN
AND ULSTER COUNTIES IT WILL TAKE 20 TO 22 WEEKS TO SECOND VACCINATE THEM ALL
PUTTING US ANYWHERE BETWEEN SEPTEMBER AND DECEMBER TO GET 2 MILLION OF THE 2.3
MILLION IN THE MID-HUDSON REGION “FULLY VACCINATED.” SOME ONE IS GOING TO HAVE
REVISE WHAT “FULLY VACCINATED” IS BECAUSE UNLESS THE PERSONS NOT GETTING THE
VACCINE, THE CHILDREN UNDER 12 NOT ELIGIBLE, AND THE PERSONS DELAYING IT LOOKS
LIKE YOU WILL HAVE 2 MILLION OF 2.3 MILLION PEOPLE VACCINATED IN THE MID-HUDSON
REGION.
IT MAY TAKE THE ENTIRE MID-HUDSON
7 COUNTY REGION UNTIL SEPTEMBER DUE THE NUMBER OF PERSONS STILL TO BE VACCINATED
IN ALL THE MID-HUDSON REGION