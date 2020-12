MAYOR TOM ROACH’S MONDAY COVID BRIEFING

Hits: 34

The COVID-19 infection rate continues to increase, with 7,925 active cases in Westchester County right now. This is more than 5 times the number of cases than was reported just 1 month ago. Also within the past month, the County has seen the COVID hospitalization rate increase fourfold.

The cumulative number of people who have tested positive in White Plains since testing began is 2,888. The County estimates there are currently 437 active cases in White Plains, 47 more than Friday, the last time we were provided with numbers.

NY State, Westchester County and the City of White Plains have all clearly entered the “second wave” that was predicted. We are continuing to see a steady increase in COVID cases. However, we have all learned a great deal since March. In March we had no idea how long the pandemic would last or certainty regarding whether a vaccine could be produced. Vaccines have been produced. The pandemic will end. We need to carry on the adaptive habits we have come to know. As has been repeatedly shown, wearing a mask is a vital component of our strategy to temper the spread of the virus. It has become second nature to most of us and we must continue the pattern we have established. We have all heard it many times. Wash your hands, wear your mask!

In today’s press conference Governor Cuomo indicated that it is estimated that 70% of new cases are the result of so called “small gatherings”, illness contracted from a friend or relative, someone you know well. It is only natural to relax when with people we feel close to, people we have known for a long time. Unfortunately our close relationship does not protect us. Keep your guard up for a few more months! Wash your hands! Wear your mask!

La tasa de infección por COVID-19 continúa aumentando, con 7.925 casos activos en el condado de Westchester en este momento. Esto es más de 5 veces el número de casos que tuvimos hace solo 1 mes. También durante el último mes, el condado ha visto cómo la tasa de hospitalización por COVID se ha multiplicado por cuatro.

El número total de personas que han dado positivo en White Plains desde que comenzaron las pruebas es de 2.888. El condado estima que actualmente hay 437 casos activos en White Plains, 47 más que el viernes, la última vez que recibimos los números

El estado de Nueva York, el condado de Westchester y la ciudad de White Plains han entrado claramente en la “segunda ola” que se había predicho. Seguimos viendo un aumento constante de casos de COVID. Sin embargo, todos hemos aprendido mucho desde marzo. En marzo no teníamos idea de cuánto duraría la pandemia ni teníamos certeza sobre si se podría desarrollar una vacuna. Ahora hay vacunas y la pandemia terminará. Necesitamos seguir los protocolos de prevención. Como se ha demostrado en repetidas ocasiones, el uso de una mascarilla es un componente vital de nuestra estrategia para disminuir la propagación del virus. Ya se nos ha hecho un hábito seguir estos protocolos. Todos lo hemos escuchado muchas veces. ¡Lávate las manos y usa tu mascarilla!

En la conferencia de prensa de hoy, el gobernador Cuomo indicó que se estima que el 70% de los casos nuevos son el resultado de pequeñas reuniones sociales, contagio por medio de un amigo o familiar, o alguien cercano. Es natural relajarse cuando estamos con personas con las que nos sentimos cercanos, personas que conocemos desde hace mucho tiempo. Lamentablemente, nuestra estrecha relación con ellos no nos protege. ¡Mantén la guardia alta por unos meses más! ¡Lávese las manos! ¡Usa tu mascarilla!

Nuestra próxima llamada está programada para el lunes 14 de diciembre. Hasta entonces y recuerde, estamos más juntos al mantenernos más separados.