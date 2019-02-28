In 2018: 1.1 Million Pages Viewed. 117,063 Unique Visitors Make 29,700 Visits a Month. 321 Visits a Day. 2,028,191 Hits NoBots, The White Plains Daily News Service Since 2000 A.D. John F. Bailey, Editor (914) 997-1607 wpcnr@aol.com Cell: 914-673-4054. News Politics Personalities Neighborhoods Schools Finance Real Estate Commentary Reviews Policy Correspondence Poetry Philosophy Photojournalism Arts. TV: White Plains Week 7:30 FRI, 7 MON & People to Be Heard 8PM THURS, 7 PM SAT on FIOS CH 45, ALTICE CH 76 "Fighting for Truth, Justice and the American Way. EXTRA! EXTRA! READ ALL ABOUT IT!
Home→TONIGHT AT 8 ON PEOPLE TO BE HEARD: FIOS CH. 45. ALTICE CH.76 BASEBALL HISTORIAN JOHN VORPERIAN DISCUSSES JACKIE ROBINSON’S LEGACY THAT MUST ALWAYS BE CELEBRATED, REMEMBERED AND TAUGHT HIS LEGACY. HIS COURAGE. HIS INSPIRATION HIS TOUGHNESS HIS CHARACTER. A MAN WHO UPLIFTED OTHERS AND STILL DOES TODAY. A BLACK HISTORY MONTH REMEMBRANCE OF NUMBER 42
TONIGHT AT 8 ON PEOPLE TO BE HEARD: FIOS CH. 45. ALTICE CH.76 BASEBALL HISTORIAN JOHN VORPERIAN DISCUSSES JACKIE ROBINSON’S LEGACY THAT MUST ALWAYS BE CELEBRATED, REMEMBERED AND TAUGHT HIS LEGACY. HIS COURAGE. HIS INSPIRATION HIS TOUGHNESS HIS CHARACTER. A MAN WHO UPLIFTED OTHERS AND STILL DOES TODAY. A BLACK HISTORY MONTH REMEMBRANCE OF NUMBER 42