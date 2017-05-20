WHITE PLAINS WEEK FRIDAY MAY 19 PROGRAM ON THE INTERNET NOW

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WHITE PLAINS WEEK for 5-19 has been posted. The YouTube link is
 
 
The Whiteplainsweek.com link is
 
JOHN BAILEY AND PETER KATZ
ON
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THE WHITE PLAINS SCHOOL BUDGET LANDSLIDE APPROVAL
IMPACT ON YOUR PROPERTY TAXES
GOVERNOR CUOMO ON THE $20 BILLION DOLLAR HOUSING PLAN
6-JACK HARRINGTON
JACK HARRINGTON REMEMBRANCE
THE FCC NET NEUTRALITY POLICY DOOMS INDEPENDENT WEBSITES
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PLAYLAND OPENING
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SANDROS RUSSO PLAYS PERCY GRAINGER MUSIC AT HISTORIC GRAINGER HOUSE LANDMARK DEDICATION
TRUMP THE PRESIDENT CONTINUES
THE HINDENBURG DISASTER REMEMBERED
ROGER AILES — THE MAN WHO CHANGED TELEVISION NEWS

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