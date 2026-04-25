APRIL 25– WHITE PLAINS WEEK REPORT WITH THE PLAYLAND REPORT, CITY AND SCHOOL BUDGETS, YOUR TAXES NEXT YEAR WWW.WPCOMMUNITYMEDIA.ORG

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THE NEW CITY BUDGET TAX INCREASE
JUSTIN BRASCH’S FIRST BUDGET FAIR FISCALLY AWARE SUSTAINABLE
THE PLAYLAND REPORT FROM COUNTY EXECUTIVE KEN JENKINS
CITY BUDGET DIRECTOR ABBOTT SEES POSITIVES,…WARY OF ICEBERGS AHEAD
SALES TAX RECEIPTS COME BACK SETTING RECORD, DOUBLING COVID YEAR.
IS CITY ECONOMY BACK BIG TIME?
ASSESSMENT ROLL DECLINES VERY 10 YEARS. LET’S FIND OUT.
NEW SCHOOL BUDGET–
SCHOOLS AVERAGE 2.2% INCREASE IN PROPERTY TAXES EACH YEAR
WHAT YOUR NEW TAX INCREASES WORK OUT TO BE
JOHN BAILEY AND THE NEWS:
WHAT THE CITY’S NEW BUDGETS ARE TELLING US
EVERY WEEK FOR 25 YEARS THIS WEEK ON WHITE PLAINS WEEK
THE NEWS YOU NEED TO KNOW
EVERY WEEK ON WHITE PLAINS WEEK
FOR 25 YEARS