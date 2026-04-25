APRIL 25– WHITE PLAINS WEEK REPORT WITH THE PLAYLAND REPORT, CITY AND SCHOOL BUDGETS, YOUR TAXES NEXT YEAR WWW.WPCOMMUNITYMEDIA.ORG

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THE NEW CITY BUDGET TAX INCREASE

JUSTIN BRASCH’S FIRST BUDGET  FAIR FISCALLY AWARE SUSTAINABLE

THE PLAYLAND REPORT FROM COUNTY EXECUTIVE KEN JENKINS

CITY BUDGET DIRECTOR ABBOTT SEES POSITIVES,…WARY OF ICEBERGS AHEAD

SALES TAX RECEIPTS COME BACK  SETTING RECORD,  DOUBLING  COVID YEAR. 

IS CITY ECONOMY BACK BIG TIME?

ASSESSMENT ROLL DECLINES VERY 10 YEARS. LET’S FIND OUT.

NEW SCHOOL BUDGET–

SCHOOLS AVERAGE 2.2% INCREASE IN  PROPERTY TAXES EACH YEAR

WHAT YOUR NEW TAX INCREASES WORK OUT TO BE

JOHN BAILEY  AND THE NEWS:

 WHAT THE CITY’S NEW BUDGETS ARE TELLING US

EVERY WEEK FOR 25 YEARS  THIS WEEK ON WHITE PLAINS WEEK

THE NEWS YOU NEED TO KNOW 

EVERY WEEK ON WHITE PLAINS WEEK 

FOR 25 YEARS

 

 

 

 

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