APRIL 10–TONIGHT AT 7:30 PM WHITE PLAINS WEEK THE APRIL 10 REPORT: “THE STATE OF EVERYTHING’ WITH JOHN BAILEY AND THE NEWS. FIOS CH 45 OPTIMUM CH 76 OR WWW.WPCOMMUNITYMEDIA.ORG

Hits: 62

COUNTY EXECUTIVE KEN JENKINS’

COMMITMENT TO THE PLAYLAND OF THE FUTURE RENOVATION OF THE ICE RINK THE DETAILS

THE GAS PRICE 

THE NEW  WHITE PLAINS SCHOOL BUDGET TAX IMPACT

GOVERNER HOCHUL COMMITS BILLIONS TO FILLING STATE ROAD POTHOLES

NEW COVID CASES GO OVER 1,000 IN MARCH

THE STATE OF EVERYTHING REPORT

WHAT’S MISSING IN THE “STATE OF” MESSAGES:

FACTS, PLANS AND SOLUTIONS. BUT PLENTY OF EXCUSES

WITH

JOHN BAILEY AND THE NEWS

THIS WEEK EVERY WEEK ON WHITE PLAINS WEEK

25 YEARS ON THE AIR 

REPORTING THE NEWS YOU NEED TO KNOW

IN WHITE PLAINS NEW YORK THIS WEEK

 

Comments are closed.