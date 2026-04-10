APRIL 10–TONIGHT AT 7:30 PM WHITE PLAINS WEEK THE APRIL 10 REPORT: “THE STATE OF EVERYTHING’ WITH JOHN BAILEY AND THE NEWS. FIOS CH 45 OPTIMUM CH 76 OR WWW.WPCOMMUNITYMEDIA.ORG

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COUNTY EXECUTIVE KEN JENKINS’
COMMITMENT TO THE PLAYLAND OF THE FUTURE RENOVATION OF THE ICE RINK THE DETAILS
THE GAS PRICE
THE NEW WHITE PLAINS SCHOOL BUDGET TAX IMPACT
GOVERNER HOCHUL COMMITS BILLIONS TO FILLING STATE ROAD POTHOLES
NEW COVID CASES GO OVER 1,000 IN MARCH
THE STATE OF EVERYTHING REPORT
WHAT’S MISSING IN THE “STATE OF” MESSAGES:
FACTS, PLANS AND SOLUTIONS. BUT PLENTY OF EXCUSES
WITH
JOHN BAILEY AND THE NEWS
THIS WEEK EVERY WEEK ON WHITE PLAINS WEEK
25 YEARS ON THE AIR
REPORTING THE NEWS YOU NEED TO KNOW
IN WHITE PLAINS NEW YORK THIS WEEK