FEBRUARY 20–TONIGHT 7:30 SATURDAY 8:30 AM WHITE PLAINS WEEK THE FEB 20 REPORT CH 76 OPTIMUM CH 45 FIOS AND WWW,WPCOMMUNITYMEDIA.ORG WITH JOHN BAILEY AND THE NEWS

Hits: 81
JESSIE JACKSON PASSES THE TORCH TO US
WESTCHESTER COUNTY POLICE MONITOR SOCIAL MEDIA TO DETECT
ATTEMPTED TAKOVERS OF PUBLIC PLACES META SAYS WE ARE NOT ADDICTING
WHITE PLAINS FIREFIGHTERS IN ZERO TEMPERATURES PUT OUT MULTI FAMILY HOME FIRE. NO ONE KILLED UNDETERMINED NUMBER OF EVACUEES HOMRLESS
DR. KATYLYN JETELINA: COLON CANCER IS RISING IN UNDER 4OS
DR. MARISA DONNELLEY: RSV CASES RISING IN NYC. FLU CASES ON DECLINE, COVID FLAT.
ESSENTIAL PLAN THE MINIMUM HEALTH CARE YOU CAB GET PUTS 450,000 NEW YORKERS IN DANGER IF LOSING HEALTH CIVERAGE
D.A. CONTINUES RELENTLESS PURSUIT OF CHILD PORNOGRAFERS
JOHN BAILEY ON THE LOSS OF JESSIE JACKSON
JOHN BAILEY AND THE NEWS
THIS WEEK AND EVERY WEEK
ON WHITE PLAINS WEEK FOR 25 YEARS
THE NEWS YOU NEED TO KNOW