JANUARY 30 –7:30 PM EST WHITE PLAINS WEEK TONIGHT THE JAN.30 REPORT FIOS CH 45, WP OPTIMUM CH 76 AND WWW.WPCOMMUNITYMEDIA.ORG

Hits: 87

  SHOCKED! CON ED ELECTRIC AND GAS RATE HIKES APPROVED

NEW YORKERS  AWAIT FEBRUARY BILL IN FEAR.

GREAT JOB!WHITE PLAINS DPW CLEARS CITY STREETS OF 16 INCHES OF SNOW IN 29 HOURS

“LAND BERGS” OF FROZEN SNOW REMAIN AS FROZEN TUNDRA

SMALL MODULAR REACTORS BRING NUCLEAR PLANTS BACK–NEW YORK’S ENERGY HOPE

BIG CHILL ACCELERATES HEATING OIL CONSUMPTION LOWERING OIL LEVELS FASTER 

ICE MELT SHORTAGE CREATES PROBLEM ACROSS NORTHEAST FOR FEB SNOWS AND AFTERMATH

SNOW COLD SUSPENDS BLOOD DRIVE ACROSS METRO AREA…BLOOD SHORTAGE IS MORE ACUTE PLEASE DONATE.

SHOCKED AGAIN! 

STATE LAWMAKERS WITH POWER TO OVERTURN APPROVAL OF CON ED RATES DO NOTHING. JAWBONE REFORM

 

Comments are closed.