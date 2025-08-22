AUGUST 22 —WHITE PLAINS WEEK THE FRIDAY AUGUST 22 REPORT WITH JOHN BAILEY AND THE NEWS ON WWW.WPCOMMUNITYMEDIA.ORG. 7:30 TONIGHT ON FIOS CH 45 AND OOPTIMUM CH 76

Hits: 47
LEONARD LOLIS LAUNCHES HIS CAMPAIGN FOR MAYOR AGAINST JUSTIN BRASCH
WESTMORELAND RENNAISSANCE CONTINUES. 154 APARTMENTS PROPOSED FOR 114 WESTMORELAND AVENUE
DIRECTOR OC CLINICAL SERVICES TELLS HOW TO GET VACCINATIONS FOR SCHOOL. TESTING FOR SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES IN WHITE PLAINS AND YONKERS–FREE
NY COMPTROLLER REPORTS GROWING NUMBERS OF SENIOR CITIZENS CANNOT FIND AFFORDABLE HOUSING. TOO AFFORDABLE HOUSING SHORTAGE NOT ONLY AFFECTS 20S 30S AND 40S BUT SENIORS TOO.
LEGISLATURE GIVEN WAKE-UP CALL ON LONG COVID, COVID GROWTH
PAUL FEINER REPORTS ON THE HIGH COST OF SEWER REPLACEMENT $1 MILLION TO $16 MILLION FOR MASSIVE EAST HARTSDALE AVENUE REPAIR. A HEADS UP SITATION WHITE PLAINS MAY FACE
CAN ANYBODY KEEP OUR BEACHES POLLUTION FREE. CLOSURES EACH WEEK OF COUNTY SOUTH SHORE BEACHES WREAKS HOTTEST SUMMER EVER IN THE COUNTY
