JUNE 12–WHITE PLAINS WEEK TONIGHT 7:30 PM THE JUNE 12 REPORT ON FIOS CH 45 AND OPTIMUM CH 76 AND ANY TIME ON www.wpcommunitmedia.org

Hits: 102
MICROBURST WREAKS WEATHER MAYHEM ,BLACKOUTS IN SOUTH END
WHITE PLAINS WEEK PREVIEWS WHITE PLAINS 250TH BIRTHDAY OF THE USA
WHITE PLAINS AND WESTCHESTER APPROACH SALES TAX RECORD RECEIPTS
READING OF THE DECLARATION OF INDEPENDENCE JULY 12 AT THE ARMORY
DR.ELIZABETH MARNIK ON THE OFFICE OF MANAGEMENT BUDGET EFFORT
TO TAKE OVER ASSIGNMENT OF RESEARCH GRANTS
YOUR LOCAL EPIDEMIOLOGIST ON THE HEAT
AND HOW TO TELL DIFFERENCE BETWEEN HEAT EXHAUSTION AND HEAT STROKE
JOHN BAILEY ON THE SITUATION 6 MONTHS BEFORE MIDTERMS
JOHN BAILEY AND THE NEWS YOU NEED TO KNOW THIS WEEK EVERY WEEK
ON WHITE PLAINS WEEK FOR 25 YEARS