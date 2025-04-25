COFFEE WITH WHITE PLAINS WEEK SATURDAY 8:30 A.M. EDT THE APRIL 25 REPORT ON FIOS CH.45, OPTIMUM CH 76 AND WWW.WPCOMMUNITYMEDIA.ORG

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GOVERNOR HOCHUL AND 11 OTHER ATTORNEYS GENERAL SUE ADMINISTRATION FOR IMPOSING TARIFFS WITHOUT CONGRESSIONAL APPROVAL
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